Nuo futbolo ir komedijos užkulisių iki TV ekrano: komikas Simanas Žurauskas išbandė ne tik savo drąsą, bet ir lateksinius batus

Naujajame projekte keturi komikai nuolat varžysis tarpusavyje, viešumoje atlikdami pačias įvairiausias užduotis – nuo linksmų ir juokingų, iki skandalingų ar tiesiog gėdingų. Kiekvieną jų žingsnį seks slaptos kameros, o tai, ką jie turėtų pasakyti ar padaryti, į slaptą ausinę nuolat diktuos likę trys komikai.
Lengva nebus! O ypač todėl, kad į visa tai jie įvels ir nė menkiausios idėjos apie tai, kas vyksta, neturinčius lietuvius…
Projektas parodė, kad Simanas – ne tik drąsus, bet ir… puikiai atrodo su lateksiniais batais
Šis šou stiprus ne vien tuo, kad čia susibūrė turbūt geriausi šiandienos komikai, bet dar ir todėl, kad visi jie – seni draugai
„Markas, Antanas ir Viktoras yra iš Klaipėdos, aš – iš Šakių. Tačiau mus suvedė komedija Vilniuje – susipažinome atviro mikrofono vakaruose, kur komikai išbando savo juokelius“, – pasakoja Simanas.
Tiesa, norėdami tapti šio projekto dalimi, visi keturi komikai turėjo kardinaliai pakeisti savo įprastą vasarą. Nors įprastai vasara komedijos pasaulyje – ramesnis laikotarpis, kai daugelis atostogauja, ilsisi ir kaupia jėgas naujam sezonui, šįkart jie visą savo laiką skyrė naujam projektui. Filmavimai truko visą vasarą, o viena pamaina tęsėsi net iki 12-os valandų.
„Man labai nepatinka nejaukios situacijos, o šiuose filmavimuose jų buvo apstu. Jose išbūti buvo sunku. Bet, kita vertus, paaiškėjo, kad aš – visai drąsus. O taip pat – kad man visai tinka lateksiniai batai“, – prisiminęs vieną „Niekdariuose“ sukurtą situaciją, juokiasi Simanas.
Anot komiko, kone visi žmonės, patekę į linksmas komikų pinkles, greitai susigaudydavo, kad kažkas čia – ne taip, todėl imdavo juokauti kartu. Ir to pasiekti galiausiai pavykdavo net ir tuomet, jei iš pradžių komikai aplinkinius suerzindavo.
Iš begalės linksmų projekto užduočių, Simanui labiausiai įsiminė ta, kai nieko neįtariančių žmonių kupiname kambaryje visiems keturiems komikams teko daryti viską, kad kuo greičiau vienas kitą prajuokintų. O kuriam iš jų pasisekė geriausiai, pamatysite laidoje.
„Aš manau, kad juokauti galima apie bet ką. Svarbus kontekstas, juokelio kampas, laikas ir vieta“, – prideda jis.
Nuo futbolo ir komedijos užkulisių iki TV ekranų
Nors šįkart Simaną matysime ekrane, jis jau kurį laiką patirtį kaupė ir kitoje kamerų pusėje. Komikas prisidėjo prie šį rudenį pasirodžiusio projekto „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ kūrybinio išpildymo ir scenarijaus kūrimo, o metų pradžioje – ir prie Manto Katlerio projekto ,,Paskutinė vakarienė“.
„Rašymas – neatsiejama komedijos dalis. Mes, komikai, kiekvieną dieną rašome juokelius ir nuolat juos tobuliname. Todėl normalu, kad tiek laiko praleidę prie sąsiuvinio, mes ištobuliname šį įgūdį“, – sako jis.
Tiesa, pati komedija Simano gyvenime atsirado neplanuotai. Paauglystėje jis visą savo dėmesį skyrė didžiausiai svajonei – tapti profesionaliu futbolininku.
„Dėl tam tikrų priežasčių, teko ieškoti naujos aistros. Taip, po keleto metų paieškų, atradau komediją. Tiesą sakant, ši meno rūšis mane visada domino. Visada paklausydavau tiek užsienio, tiek Lietuvos komikų pasirodymų. O vaikystėje, pirmą kartą pamatęs Jim Carry, pagalvojau, kad norėčiau būti toks kaip jis. Vis dėl to, svarbu atrasti savo unikalumą. Jeigu išmoksi būti savimi ant scenos, tai ir publika tave pamėgs“, – prisimena komikas.
Daugelis S. Žurauską puikiai žino ir iš neseniai atgimusių kvadrato rungtynių. Anot komiko, tai – absoliuti jo vaikystės meilė.
„Džiaugiuosi, kad šis projektas buvo realizuotas ir turėjome galimybę grįžti į vaikystės laikus. Kvadrato atgimimas Lietuvoje rodo, kad to labai reikėjo. Idėja gimė „Kiemo draugų“ projekte, kai ieškojome smagių ir nostalgiškų nuotykių“, – pasakoja jis.
O tuomet, kai nežaidžia kvadrato ar nelinksmina publikos, Simanas visą savo laiką skiria kelionėms, kurios jam – viena didžiausių gyvenimo aistrų.
„Mėgstu ne tik aplankyti užsienio šalis, bet ir jose ilgiau užsibūti. Teko net pagyventi keliose skirtingose – Kanadoje, Suomijoje, Maltoje, Nyderlanduose ir Amerikoje. Labiausiai mane domina tos šalys, kuriose dar neteko būti. Šiuo metu mintys vis daugiau krypsta į Aziją“, – atvirauja jis.
Anot komiko, būtent kelionės tampa ir įkvėpimu darbams: „Naujos patirtys leidžia sukurti ką nors įdomaus. Pavyzdžiui, didžioji dalis pirmosios mano stand up programos buvo įkvėpta kelionės į Turkiją.“
