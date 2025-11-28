Monikos Liu sužadėtinis Antanas Sadauskas ketina nerti į naują veiklą: šią svajonę turi nuo mokyklos laikų

Naujajame projekte keturi komikai nuolat varžysis tarpusavyje, viešumoje atlikdami pačias įvairiausias užduotis – nuo linksmų ir juokingų, iki skandalingų ar tiesiog gėdingų. Kiekvieną jų žingsnį seks slaptos kameros, o tai, ką jie turėtų pasakyti ar padaryti, į slaptą ausinę nuolat diktuos likę trys komikai.
Lengva nebus! O ypač todėl, kad į visa tai jie įvels ir nė menkiausios idėjos apie tai, kas vyksta, neturinčius lietuvius…
Antanas – dar vienas projekto „niekdarys“, kurį laidoje žiūrovai ne kartą išgirs vadinamą „Unčiu“.
Apie Antaną:
„Tiek mano tėtis, tiek senelis buvo Antanai. O kadangi Untis – žemaitiškas vardo Antanas trumpinys, tai ir mane nuo vaikystės vadina Unčiu. Antanas – puikus vardas rimtam žmogui, bet kartais smagu pabūti ir nerimtam“, – sako jis.
Užduotis, per kurią Antanui norėjosi šaukti
Nors visi keturi draugai komikų pasaulyje jau puikiai žinomi, visi vienbalsiai pritaria, jog naujasis projektas, kurį nuo pirmadienio išvys ir žiūrovai, ne tik leido išbandyti naujus vandenis, bet ir buvo sunkiausias, prie kokio jie kada nors yra dirbę.
„Turiu sukūręs tris laidas, podcastą, pravažinėjęs su turais po Lietuva ir atidaręs klubą, bet šis projektas kol kas buvo tikrai įtempčiausias dalykas. Improvizacija – daug sunkiau. Kai lipi su savo juokeliais į sceną prieš žmones, kurie atėjo paklausyti specialiai tavęs, tai – dopamino mašina. O „Niekdariai“ reikalavo didelio psichologinio pasiruošimo“, – sako jis.
Su kitais „Niekdariais“ A. Sadauskas apvažiavo visą Lietuvą – nuo Drevernos iki Kauno. O ir darbas su draugais, anot Antano, turi savo privalumų.
„Dirbti šiaip sunku, bet su draugais linksmiau. Dirbant su draugais yra pliusų – gali sakyti viską atviriau, vienas kitą suprasti iš pusės žodžio ir pasitikėti, jog jie įdės tiek pat darbo ir pastangų, kiek ir tu“, – sako jis.
Nors komiko draugai juokauja, kad vienintelis iš tiesų sunkus dalykas šiame projekte Antanui buvo atsikelti 7 valandą ryto, pats komikas tikina kitaip.
„Visa laidos esmė – eiti prie nepažįstamų žmonių ir sakyti jiems keisčiausius dalykus, kuriuos kiti komikai tau padiktuoja į slaptą ausinę. Kartais tiek ilgai atsilaikydavai, jog draugai tave ir dar labiau norėdavo suvalgyti. Todėl, pavyzdžiui, liepdavo laižyti… grindis. O kadangi nenorėdavai nusileisti, tavo vyriškas ego versdavo tave tą padaryti. Kartais po to jausdavaisi tiesiog išsunktas“, – sako jis.
Ir nors komikai vykdydavo tas pačias užduotis, kiekvieną iš jų paveikdavo skirtingi dalykai. Tačiau, anot Antano, būtent tai ir būdavo įdomiausia.
„Man asmeniškai sunkiausia buvo per krepšinio rungtynių pertrauką. Jos metu turėjau blokuoti kamuolį metantį vaiką, kuris tikėjosi laimėti dviratį. To švilpimo iš žiūrovų niekad nepamiršiu… Jo metu norėjosi šaukti: „Įsijunkit laidą „Niekdariai“ gruodžio mėnesį per TV3, jūs viską suprasit!“ – daugiausiai vidinės stiprybės pareikalavusią projekto užduotį prisimena A. Sadauskas.
Antanas dabar – laimingiausias per pastaruosius 10 metų
Antanui šis projektas ypatingu taps ir dėl kitos priežasties. Kaip teigia komikas, gali būti, kad po jo su kameromis jis atsisveikins. Ne visi žino, tačiau didžiausia Antano svajonė dar mokykloje buvo parašyti scenarijų filmui.
„Pradėjau rašyti paauglystėje ir man netgi pavyko scenarijų parduoti, sudominti prodiuserius. Bet niekaip negalėjau įgyvendinti savo vizijos, nes 19 metų nebūčiau surinkęs pinigų filmui. Dabar turėjau galimybę atsitraukti nuo darbų ir supratau, jog didžiausia mano aistra yra filmai ir režisūra. Pastaruosius kelis mėnesius rašau scenarijų ir esu laimingiausias, koks tik buvau per paskutinius dešimt metų“, – sako jis.
Tiesa, ir į pačią komediją Antano kelias nebuvo trumpas. Nors komediją mėgo nuo vaikystės, artimiau su stand up žanru jis susipažino „Humoro klubo“ laikais.
„Buvau artistiškas vaikas – žiūrėdavau daug įvairios komedijos. O paauglystėje tai tapo dideliu hobiu. Kartu su Viktoru klausydavomės įvairių komedijos pasirodymų ir amerikietiškų radijo laidų, o universitete jau pradėjau tai praktikuoti ir pats“, – prisimena jis.
Tuomet sekė laidos, jų rašymas, prodiusavimas, vizualų kūrimas, turas kartu su trupe, tinklalaidės kūrimas ir daug kitų dalykų, kol galiausiai Antanas pajuto, jog reikia turėti stogą virš galvos. „Ir čia, pasirodo, tik startas – toliau planuojame plėtrą“, – išduoda jis.
Komiko teigimu, komedija Lietuvoje tokia populiari todėl, kad tai – galimybė didelei auditorijai parodyti savo talentą už labai mažai pinigų.
„Dėl to čia sugūžėjo nemažai žmonių, kurių karjeros tiesiog sprogo. Tokių tikrų standuperių, kurie tam gimė, Lietuvoje, manau yra labai nedidelis skaičius. Bet tai visiems atvėrė duris į tolimesnius projektus: teatrą, televiziją, rašymą, laidų vedimą, prodiusavimą, filmus ir daug kitų dalykų“, – sako jis.
O ir lietuviai, anot A. Sadausko, mėgsta juoktis – tuo jis dar kartą įsitikino ir naujajame projekte.
„Nors sklinda gandai apie lietuvių santūrumą, jie nesuglumsta, kai užkalbini juos įvairiose socialinėse situacijose. Tikrai džiugu už savo tautiečius. Mes nesame tokie riboti, kaip, pavyzdžiui, britai, kurie dėl gyvenimo suspaustoje saloje turėjo išmokti neišsišokti ir dažnai aptarinėja orą. Lietuviai, bent jau tie, kuriuos sutikome, yra faini žmonės“, – sako jis.
