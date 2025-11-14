Skelbia apie atšaukiamą vieną Marko Žukausko komedijos šou

Skelbiama, jog tokį sprendimą inicijavo pats renginio organizatorius
Pranešė atstovai
Apie tai, kad M. Žukauskas klubo „Tonas“ scenoje, vis dėlto, nepasirodys, pranešė šios vietos atstovai.
„Dėmesio!
Deja, turime pranešti, kad Marko Žukausko stand-up šou „Klasikinis“, planuotas gruodžio 13 d., klube TONAS, neįvyks.
Renginį atšaukė pats organizatorius.
Nors šįkart susitikimas neįvyks, tikimės, kad netrukus vėl turėsime progą pasijuokti kartu ir pasimatyti klube TONAS su naujais renginiais ir gera nuotaika. Ačiū už supratingumą ir palaikymą!“ – rašoma pranešime.
Anksčiau skelbta, kad renginio atšaukimo atveju bilietus įsigijusiems žiūrovams pinigai bus grąžinami.
Šou „Klasikinis“ pats M. Žukauskas apibūdina taip: „Pavadinau naują turą „Klasikinis“, nes viskas jau tampa klasika. Aš rašau ir pasakoju, o jūs klausotės, kartu praleidžiam smagų vakarą ir skirstomės. Kasmet visas procesas kartojasi, bet tuo pačiu viskas gaunasi kitaip. Tik vienas dalykas mano pasirodymuose išlieka klasiškai stabilus – daug juoko ir gerai praleistas laikas kartu“.
Primename, kad komikas rugsėjo viduryje tapo žinomu visoje Lietuvoje. Lemtingą naktį per reidą Markas įkliuvo sostinės pareigūnams neblaivus prie vairo ir be vairuotojo teisių. Kitą rytą visuose šalies portaluose mirgėjo antraštės apie įvykį, o pats Markas netrukus pasidalino žinute socialiniuose tinkluose ir atsiprašė dėl savo poelgio.
Nors Markas ne pirmas garsus žmogus, įkliūnantis prie vairo neblaivus, būtent jis išvengė stipraus visuomenės puolimo, kuris neaplenkė, pavyzdžiui, žurnalistės Editos Mildažytės ar aktoriaus Manto Stonkaus. Pats Markas tikina gavęs įvairių žinučių – vienose buvo malamas į miltus, kaltinamas blogo pavyzdžio rodymu jaunimui, kitose raginamas pasidaryti išvadas ir eiti į priekį.
Visgi komikas pabrėžia, kad tikrai nesididžiuoja savo poelgiu ir džiaugiasi bent tuo, kad niekas tą naktį nenukentėjo. Taigi, ką šis incidentas Markui davė? Kaip į jį sureagavo artimieji – mama ir sužadėtinė Dovilė?
„Aš niekada nebuvau kažkoks kelių chuliganas ir man tai nėra būdinga. Tačiau po to įvykio gavau kelias labai svarbias visatos pamokas, kurias, matyt, privalėjau išmokti, atsižvelgti ir atkreipti dėmesį. Jas tikrai jau išmokau. Dabar susidėliojau viską maždaug taip – būsiu ramesnis, atsakingesnis, labiau ir daugiau dalinsiu gėrį iš savęs. Viskas bus gerai, nes tiesiog reikia išmokti tam tikras gyvenimo pamokas, o tas rugsėjis buvo kažkoks juodas mėnuo, kai bėda viena nevaikšto“, – sako komikas.
