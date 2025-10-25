Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Marijampolės teisme – melagingas pranešimas apie sprogmenį: tikrintos patalpos, evakuoti žmonės

2025-10-25 09:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-25 09:40

Marijampolėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl melagingo pranešimo apie užminuotas Marijampolės apylinkės teismo patalpas.

Policija (nuotr. BNS) (nuotr. Eriko Ovčarenko)

Marijampolėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl melagingo pranešimo apie užminuotas Marijampolės apylinkės teismo patalpas.

0

Kaip praneša Marijampolės policija, spalio 22 d. apie 11 val. 13 min, į Marijampolės apylinkės teismą paskambino vyras, kuris teigė, kad teismo patalpos yra užminuotos. 

Patalpos nedelsiant buvo evakuotos ir patikrintos, tačiau įtartinų daiktų nesurasta. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 285 str. 1 d. dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę.

