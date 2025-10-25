Marijampolės teisme – melagingas pranešimas apie sprogmenį: tikrintos patalpos, evakuoti žmonės

Kaip praneša Marijampolės policija, spalio 22 d. apie 11 val. 13 min, į Marijampolės apylinkės teismą paskambino vyras, kuris teigė, kad teismo patalpos yra užminuotos.
Patalpos nedelsiant buvo evakuotos ir patikrintos, tačiau įtartinų daiktų nesurasta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 285 str. 1 d. dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę.
