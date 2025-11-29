Nuo to, kas vyko naujo projekto užkulisiuose iki pavojingiausių Marko Žukausko nuotykių: „Matyt, turiu angelą sargą“

Jie pasitiks jus kavinėje ir krepšinio rungtynėse, artimiausioje parduotuvėje, o gal tiesiog netikėtai išdygs jūsų darbe. Vykdydami slaptas ir baisiai juokingas užduotis, į kurias įvels ir nieko apie tai nežinančius žmones, keturi draugai įrodys, kad smagesnių už juos tikrai nėra. Laukti liko nebedaug – visame pasaulyje populiarus ir be jokios konkurencijos pats juokingiausias „paslėptos kameros“ projektas „Impractical Jokers“ (liet. „Niekdariai“) į TV3 žiniasklaidos grupę keliasi jau nuo pirmadienio.
Naujajame projekte keturi komikai nuolat varžysis tarpusavyje, viešumoje atlikdami pačias beprotiškiausias užduotis. Kiekvieną jų žingsnį seks slaptos kameros, o tai, ką kiekvienas turėtų pasakyti ar padaryti, į slaptą ausinę jam padiktuos likę trys komikai. Lengva nebus! O ypač todėl, kad į visa tai jie įvels ir nė menkiausios idėjos apie tai, kas vyksta, neturinčius lietuvius.
Lietuviai kartais pyksta, kai nesupranta, kas vyksta?
Trys projekto „Niekdariai“ – Markas, Antanas ir Viktoras – pažįstami jau nuo mokyklos laikų. Kaip sako Markas, Klaipėdoje, iš kurios yra kilę ir kiti garsūs šių dienų komikai, augo itin atsipalaidavę ir juokingi žmonės.
Tuo įsitikins ir naujojo projekto žiūrovai, kuriame keturi draugai ne tik patys sukurs viena už kitą juokingesnes situacijas, bet į jas įvels ir daugybę nieko apie tai neįtariančių žmonių. Tarp kurių, beje, atpažinsite ir patys save, savo draugus, tėvus ar vaikus, o gal kolegas.
Kurdami šį, visame pasaulyje juokingą projektą, linksminosi ir patys komikai. Ir nors visi į tai žvelgė itin atsakingai, intensyvios filmavimų pamainos turėdavo ir kitą pusę.
Anot Marko, vienintelis Simanas visose situacijose sugebėdavo išlikti neutralus ir išlaviruoti be jokių konfliktų. „Prisimenu, kad ypač normaliai pasipykome paskutinę pamainą. Susikivirčijome su Antanu, nes kartais mūsų suvokimas apie tai, kas yra juokinga, o kas – ne, prasilenkia. Žinoma, tai – labai subjektyvus dalykas, ir to negali įrodyti. Tačiau, nepaisant visko, mums iš tikrųjų buvo labai smagu – visi nesutarimai išlikdavo tik profesinėmis diskusijomis, o ne kažkokiais asmeniniais pykčiai“, – sako M. Žukauskas.
Būtent jam ir Antanui įsijausti į įvairias nepatogias situacijas ar pačius netikėčiausius vaidmenis, kurių iš jų reikalavo projekto taisyklės, sekėsi lengviausiai.
„Savo socialinės gėdos jausmą, nors ir turiu, gebu išjungti, nes projekte visuomet norėdavosi sukurti kuo juokingesnę situaciją“, – sako Markas.
Apie Marką:
Žinoma, tai ne visuomet būdavo paprasta – kaip teigia komikas, kiekvienas į jų „spąstus“ pakliuvęs nieko neįtariantis žmogus būdavo aukso vertės. Todėl komikai neretai vienas kitam tokių gerų „taikinių“ net truputį pavydėdavo!
Tiesa, nors didžiąja dalimi žmonės patys mielai tapdavo keisčiausių situacijų dalimi, kaip prisimena Markas, kartą nuskambėjo ir pasiūlymas... duoti į dantis.
„Su Antanu tai aptarėme – lietuviai kartais pyksta, kai nesupranta, kas vyksta (juokiasi). Kai žmogus nesupranta, kodėl mes jam apsunkiname kažkokią situaciją, jį ima nervas. Bet, kai po situacijos viską paaiškini, jie greit pakeičia nuomonę ir jiems taip pat pasidaro smagu“, – projekto užkulisius atskleidžia jis.
„Prie bajerio“ nuo tų laikų, kai anekdotus kitiems pasakodavo autobuso gale
Markas prisimena, kad juokinti žmones jam patiko jau nuo mokyklos laikų. Visa tai prasidėjo dar ekskursijų metu, kai autobuso gale jį apspitę vaikai klausydavosi vienas po kito Marko skaldomų anekdotų. O vėliau tą patį jis kartodavo ir namuose.
„Net ir tėvai per balius kviesdavo mane papasakoti anekdotų svečiams – man tai tikrai gerai sekėsi. Matyt, kad kažkokios iškalbos ir charizmos krislelį turėjau jau nuo vaikystės. Jaučiau, kad man patinka prajuokinti žmones“, – sako jis.
Tačiau, kad iš tiesų gali tapti komiku, Markas suprato visai netikėtai, kai kartą su savo drauge Dovile apsilankė open mic vakare.
„Viskas įvyko neplanuotai. Tuo metu, kai tiesiog stebėjau komedijos pasirodymą, vedėjas pasiūlė užlipti ant scenos bet kam, kas nori. Mane paskatino Dovilė ir kiti draugai. Ir nors užlipau visai nesiruošęs, kažkaip sugebėjau prajuokinti publiką“, – prisimena jis.
Žmonių juokas ir šiandien išlieka didžiausia Marko motyvacija. „Jeigu yra geros sąlygos pasirodyti – geras apšvietimas, gera scena ir garsas, nėra pašalinių trikdžių, o žmonės tavęs atidžiai klausosi – aš atsirakinu per pirmus du bajerius. O gero juoko banga – kaip kuras. Kai žmonės yra visiškai pasijungę, juokiasi ir klausosi, tai duoda daug energijos. Ir savo programą, nors ir sakai ją jau gal 50 kartą, gali kartoti ir kartoti. Tai – vienas malonumas“, – sako jis.
Visgi jei pasirodymas vyksta ten, kur sąlygos prastesnės, žmonės ateina pasiklausyti nebūtinai konkretaus komiko, arba jis yra tik kažkokios kitos programos dalis, pasirodymas gali būti kardinaliai kitoks.
„Tada pradedi save kvestionuoti, pasidarai nebe toks atsidavęs, nebe taip drąsiai sakai bajerius ir tiesiog užsidarai. Tampa sunku išlaikyti savo pasirodymo kokybę. Komedija nėra klausoma susėdus 10 žmonių prie stalo. Taip galima klausytis koncerto, bet ne komedijos. Kai žmogus negirdi ir neseka to, kas vyksta ant scenos, tai labai išmuša iš vėžių“, – pripažįsta jis.
Nuotykių ieškotojas su angelu sargu ant peties
Markas visuomet sulaukia palaikymo ir iš savo draugės Dovilės, kuri ne tik visą vasarą prisitaikė prie greito komiko tempo, naujojo projekto ir stand up pasirodymų, bet ir pati nusifilmavo „Niekdariuose“.
Beje, kartais ir pačios Dovilės pasakytos frazės tampa Marko stand up dalimi. „Kūrybinis procesas – labai platus. Kartais bajeriai tiesiog susikuria, kartais tai įvyksta atsipalaidavus draugų kompanijoje – jei chebra juokiasi, aš visuomet tai užsirašau. Žinoma, ji ir pati sukuria bajerių ką nors leptelėdama – pagaunu mintį, kad tai gali būti visai juokinga, jei įdėsi į kažkokius rėmus. Bet, žinoma, Dovilę kartais erzina, kai aš buityje iš visko noriu pajuokauti – kartais ji norėtų, kad būčiau rimtesnis“, – sako jis.
M. Žukauskas jau ne kartą minėjo, jog daug ženklų, kad reikėtų surimtėti, jis sulaukė ir šį rudenį: nuo kojos traumos iki incidento, kai buvo pagautas reide. O dėl pastarojo įvykio jis ir iki šiol vis dar traukiamas per dantį.
„Supratau, kad padariau didelę nesąmonę. Ačiū dievui, kad nesugalvojau lakstyti po miestą ir mandravoti, o tiesiog važiavau namo ir niekam nesutrikdžiau sveikatos ar nesugadinau turto. Papuoliau į reidą ir, atsiprašant, pats sau prišikau. Beliko tik ir toliau tai ant savęs krauti“, – sako jis.
Tiesa, įvairių ekstremalių situacijų Marko gyvenime netrūko niekuomet. „Kartą Italijoje vos nemiriau per savo neapdairumą. Per audrą Alpėse ėjau ten, kur nelabai galima, papuoliau į žaibų audrą ir vos nemiriau – galvojau, kad mano gyvenimas tuo jau ir pasibaigs. Tokių situacijų tikrai yra buvę, ir visos jos per mano kvailą drąsą, optimizmą ir nuotykių ieškojimą.
Bet, matyt, turiu kažkokį angelą sargą, nors gyvenimas kartais ir parodo, kad reikėtų būti truputį rimtesniam, protingesniam. Tačiau nenoriu prarasti ir savo nuotykių ieškotojo identiteto. Tai mane nuveda į visokias įdomias situacijas, ir taip aš jaučiuosi gyvas. Tik reikia elgtis atsargiai, kad ir išlikčiau gyvas...“ – sako jis.
