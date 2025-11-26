Merūnas Vitulskis prakalbo apie vaikus: vienas metodas santykiuose su jais neveikia

Keturi komikai – Antanas Sadauskas, Markas Žukauskas, Simanas Žurauskas ir Viktoras Balykov – šio vakaro laidoje pristatys nuo gruodžio 1-osios per TV3 startuosiantį juokingiausią paslėptos kameros šou „Niekdariai“.
Jo metu keturi draugai nuolat varžysis tarpusavyje, viešumoje atlikdami pačias įvairiausias užduotis. O tai, ką kiekvienas turės padaryti ar pasakyti, jam į slaptą ausinę padiktuos netoliese pasislėpę likę trys komikai. Negana to, ne tik komikus, bet ir į jų sukeltas keistas situacijas patekusius žmones nuolat filmuos slaptos kameros! O tas komikas, kuris pasirodys prasčiausiai, turės atlikti ir paskutinę gėdingą užduotį, kuri taps jo bausme.
Vienos užduoties šį vakarą jie sulauks ir iš laidos vedėjo Manto Wizard. Kaip komikai vienas kitą pristatytų, jei turėtų tą padaryti… policijai?
Pristatydamas Marką, Antanas pabrėš, kad, visų pirma, jo tikrai neišduotų. „Jei jau Markas būtų ieškomas, jo niekas ir nerastų – jis, kaip sakoma, jau slapstytųsi Latvijoje persidažęs galvą ir nusideginęs pirštų antspaudus“, – sakys jis.
Tuo tarpu Markas Antaną pristatytų kaip „keisčiausiai šiuo metu Vilniuje apsirengusį žmogų“. „Antaną prie 30 laipsnių karščio sutiksi su kailiniais, o prie minus 5 šalčio – su maike. Jis visą laiką atrodys kitaip negu visi. Antanas yra tokio tipažo“, – tikins M. Žukauskas.
Viktoro teigimu, Simaną būtų galima atpažinti iš to, kad kiekvienąkart jį sutikus komikas atrodo vis mažesnis, o pats Simanas atkreips dėmesį į ypatingą Viktoro eiseną. „Atrodo, kad eina laimingiausias žmogus, gyvenantis tiesiog tobulą gyvenimą“, – sakys jis, o žiūrovai tuo įsitikins ir patys.
Daug įdomių detalių apie save papasakos ir kiti laidos svečiai. Pavyzdžiui, S. Prūsaitis pasidalins, kad šeima jam – tarsi eksperimentų laukas. „Tu niekad nežinai, koks tu būsi. Tu gali nusistatyti tam tikras taisykles, bet, pavyzdžiui, mes su žmona visuomet apie viską kalbame. Aš kaip ir sutikčiau, kad taip turi būti“, – sakys jis.
Tiesa, Saulius scenoje ir gyvenime – tarsi du skirtingi žmonės. „Vieni artistai yra įsitikinę, kad gyvenimas irgi yra scena. Bet aš tai esu atskyręs. Man malonu gyvenime būti gyvenimo gyventoju, o scenoje – scenos žmogumi. Namie aš esu visoks – kartais linksmas, kartas pavargęs. Jei namie būčiau toks, koks esu scenoje, mane išvežtų su tramdymo marškiniais“, – juoksis jis.
O kitas laidos svečias M. Vitulskis papasakos apie savo santykius su vaikais. „Pradedi nuo rėkimo ir visokių žiauriausių bausmių, o po to supranti, kad visa tai – neveiksminga. Reikia gražiuoju. Todėl dabar pas mus viskas vyksta pokalbio, diskusijos forma. Pirmiausiai nusileidžiame ant žemės, pakalbame ir ta diskusija visuomet pasitvirtina“, – sakys jis.
Daugiau negirdėtų žinomų scenos žmonių istorijų – jau šį vakarą.
„Gero vakaro šou“ – trečiadieniais, 19.30 val. per TV3!
