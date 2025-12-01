Pavojingi nuotykiai „Niekdariai“ herojų akimis: „Visą gyvenimą traukiu nuotykius“

O prieš nuotaikingą laidą Simanas Žurauskas ir Markas Žukauskas apsilankė „Power Hit Radio“ eteryje.
S. Žurauskas ir M. Žukauskas apsilankė „Power Hit Radio“ eteryje pas Edgarą Kožuchovskį ir Laurą Ignatovičiūtę, kur atskleidė daugiau detalių apie naują projektą.
Vos negavo smūgio į galvą
Simanas Žurauskas ir Markas Žukauskas interviu metu atskleidė daugiau detalių apie naują TV3 televizijos šou „Niekdariai“.
„Mes susikuriame paprastas situacijas, kurias turime atlikti. Pavyzdžiui, reikia gauti žmogaus sutikimą jį nufotografuoti, o pradėjus fotografuoti – pasakyti, į kokį puslapį nuotrauka bus įkelta. Tarkime, turi prieiti prie žmogaus ir paklausti: „Ar galiu jus nufotografuoti? Jūs labai tiktumėte mano „Facebook“ puslapiui.“ Jis sutinka ir pasiteirauja, koks tai puslapis. Tu atsakai: „Žudikai laisvėje.“ Tada žmogus iš karto sako: „Ne, ne, nenoriu“, – apie šou detales pasakojo Markas.
„Power Hit Radio“ laidos vedėjas Edgaras pasiteiravo, ar filmavimo metu buvo situacijų, kai kilo baimė, kad gali tekti gauti smūgį į galvą.
„Rytoj bus laida, kurioje aš vos negavau į galvą Kaune. Visą gyvenimą traukiu nuotykius. Antroji laida bus ta, kurioje Kaune, maisto parduotuvėje, prie manęs vienas kaunietis prisikabino“, – atskleidė Markas.
„O man degalinėje taip buvo. Reikėjo žmogui įpilti kurą. Jis pasakė, kokį kuro tipą reikia, ir aš jam pasakiau: „Gerai, galite eiti.“ Tada paėmiau kitą kuro šlangą, ir jis viską pamatė. Va čia ir galvojau, kad galimai bus blogai“, – apie savo patirtį papasakojo Simanas.
Radijo laidos vedėja Laura pasiteiravo, ar jie jautėsi saugūs filmavimo metu, kai buvo grėsmė gauti smūgį į galvą.
„Mažai tikimybės, kad tau iš karto ims ir smogs. Iki tol vis tiek vyksta apsižodžiavimai. Jei matai, kad jau taip gali būti, tuomes sakai: „Ne, ne, mes filmuojame.“ Šis žodis „filmuojame“ labai nuginkluoja situaciją“, – atsakė Markas.
Pokalbio metu Laura taip pas pasiteiravo, kokios situacijos buvo pačios nejaukiausios.
„Viktorui visos iki vienos“, – nusijuokė Markas.
„Kėdainiuose Viktorui buvo nejaukiausia. Apie 9 val. ryto, kai lijo, jam reikėjo stovėti viduryje miesto su škoto kostiumu ir močiutėms pakelti savo sijoną“, – atskleidė Simanas.
Nuotykių kupinas šou
O kaip jiems seksis, pamatysite jau šį vakarą…
Projekte keturi draugai nuolatos varžysis tarpusavyje viešumoje atlikdami pačias įvairiausias užduotis – nuo juokingų ir absurdiškų iki tiesiog beprotiškų ar net skandalingų. O tai, ką kiekvienas turės padaryti ar pasakyti, jam į slaptą ausinę padiktuos netoliese pasislėpę likę trys komikai.
Negana to, ne tik komikus, bet ir į jų sukeltas keistas situacijas patekusius žmones nuolat filmuos slaptos kameros!
Mažiausiai sėkmingas komandos narys – tas, kuris prasčiausiai atliks kitų komikų sugalvotas užduotis – kiekviename epizode patirs bausmę. Tai – paskutinė gėdinga užduotis, kuri neretai net ir patiems komikams taps didžiausiu iššūkiu.
Savo noru jie nė už ką taip nesielgtų… Tačiau „Niekdarių“ taisyklės nepakeičiamos!
Šio pirmadienio laidoje susi pažinsime su kiekvienu „Niekdariu“. Vyriausiuoju Zanavyku Simanu, droviausiuoju Viktoru ir bebaimiais Marku bei Antanu. Pastarasis, beje, dar vadinamas Unčiu, visuomet nė kiek nesidrovėdamas daro viską, kas jam yra liepiama.
Būtent todėl ir šio pirmadienio laidoje jo laukia ypatingas scenarijus…
Pirmiausiai pamatysime, kaip nieko blogo neįtariantiems žmonėms teks savo dantis parodyti patiems blogiausiems odontologo asistentams. Tai reiškia, kad kiekvienas „Niekdarys“ pasitiks pacientus ir nuo tos akimirkos turės daryti ir sakyti viską, ką į ausinę jam diktuos kolegos. O jei atsisakys – pralaimės.
Antanui teks pati sunkiausia užduotis – papasakoti pacientui apie savo atostogas. Tačiau apie tai, kur buvo ir ką veikė atostogaudamas po skyrybų, jis pats sužinos tik kabinete…
Ne ką lengvesnė bus ir kita užduotis. Palangoje nevykusį pardavėją mokys dirbti kitas – ir dar labiau nevykęs. O be to, paaiškės, kad vienas iš „Niekdarių“ gyvena su kito „Niekdario“ mama!
O kaip komikams seksis vykdyti užduotis ir kokios bus žmonių reakcijos, pamatysite jau netrukus.
Pats juokingiausias paslėptos kameros šou „Niekdariai“ – nuo gruodžio 1-osios, pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!
