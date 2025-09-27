Iliuzionistas Rokas Bernatonis – apie netikėtą sužadėtuvių istoriją: kodėl žiedą teko slėpti dezodorante?

Ir rankų miklumas, ir humoro jausmas – taip iliuzionistą R. Bernatonį apibūdins laidos vedėja ir kūrėja Kristina Rimienė. Tačiau tai – dar ne viskas. Rokas yra vienintelis Baltijos šalių iliuzionistas, kuris buvo pakviestas į prestižinį garsiausio pasaulyje magų dueto Penn ir Teller šou „Fool Us“. Be to, jis yra vienintelis Lietuvos iliuzionistas, su savo šou apkeliavęs visą JAV.
„Man didžiulė garbė, kad mane pakvietė į JAV. Prieš 10 metų ten pirmą kartą apsilankiau kaip žiūrovas – tuo metu net bijojau svajoti, kad galėčiau ten pasirodyti. Bet vėliau atsirado drąsos ir pagalvojau, kad pabandysiu išsiųsti jiems laišką“, – savo istoriją pradės garsus iliuzionistas.
Parašęs laišką, atsakymo nesulaukė. Tada vyrui šovė puiki mintis: pakartoti savo žodžius ant popieriaus, šįkart jau ranka rašytame laiške.
„Specialiai nusipirkau parkerį – atsimenu, rašiau ant stiklo, kad raidės atrodytų gražiai. Iš pradžių – į juodraštį, po to – į švarraštį. Prisistačiau, parašiau, ką darysiu, o į voką dar įdėjau USB raktą, diską – visas įmanomas priemones mane pamatyti. Deja, vis tiek negavau atsakymo“, – tęs jis.
Visgi Rokas taip paprastai pasiduoti neketino. Laikui bėgant, jis gavo ne vieną rekomendaciją iš ten pasirodžiusių magų. O tuomet galiausiai atėjo diena, kai laiškas pasirodė jo pašto dėžutėje. Jo reakcija nustebino ir mylimąją Moniką.
„Net mano sužadėtinė klausė, kodėl aš toks ramus, kodėl taip reaguoju? O taip buvo todėl, kad savo galvoje šį momentą buvau pergalvojęs daugybę kartų. Atrodė, kad taip ir turėjo būti. Tik, galbūt, kiek anksčiau“, – juoksis jis.
Apie meilę Monikai ir jų susipažinimo istoriją
Rokas neslėps – norėdamas sužavėti savo dabar jau sužadėtinę Moniką Kudlinskaitę, jis taip pat naudoja magiškus triukus. O laidoje iliuzionistas atsivers ir apie jų pažinties istoriją.
„Susipažinome „Tinder‘yje“, įvyko internetinė magija“, – pasakos Rokas.
Poros sužadėtuvės įvyko kelionės po Šri Lanką metu. Tiesa, R. Bernatonis net ir čia neapsėjo be magiškų triukų...
„Slėpiau žiedą, naudodamas magiją. O pasipiršau be magijos, iš širdies, be jokių paslapčių“, – šypsosis vyras.
Pasirodo, kad žiedą jis slėpė... dezodorante. Tada jis paprašė Monikos padaryti nuotrauką, kaip jis juo tepasi. Tikriausiai nereikia nė sakyti, kad mylimoji jau netrukus suprato, kas vyksta!
Rokas laidoje išduos, kad poros vestuvės planuojamos jau kitais metais. Jų pasveikinti atvyks magai iš viso pasaulio.
Prisideda prie kilnios misijos
Keliaudamas po pasaulį, R. Bernatonis ne tik demonstruoja įspūdingus savo magijos triukus, bet ir viešina gudrias sukčių schemas, skirtas apgauti turistus ir iš jų pasipelnyti. Slapta Rokas nufilmavo ne vieną tokį pardavėją, pinigų iš vienos valiutos į kitą keitėją, o paviešinti vaizdo įrašai susilaukė dėmesio ir iš pasaulinės žiniasklaidos. Tokiu būdu jis padeda žmonėms būti budresniems keliaujant.
„Sulaukiau dešimties milijonų peržiūrų. Man buvo įdomu, nes čia – mano sritis“, – tikins jis.
Rokas nuo kišenvagių yra išgelbėjęs daugybę žmonių, o plačiau apie tai išgirsite šio sekmadienio laidoje. Tačiau kaip R. Bernatonis apskritai atrado save šioje srityje?
„Aš kartais galvoju, ar aš pasirinkau magiją, ar magija pasirinko mane? Kai esi vaikas, viską nori pabandyti, paragauti, pažiūrėti, turi įvairių hobių. Pamenu, kad aš pamačiau magijos triuką, kurį man parodė senelio draugas. Pamačiau taip, kaip kiekvienas vaikas pamato kokį nors magą, bet man tai taip įstrigo, kad, nemeluoju, būtent tą dieną supratau, jog viskas, čia – mano. Man tai buvo taip artima, pažįstama ir gera, kad nuo tos dienos nebuvo, kad nepagalvočiau apie magiją“, – sakys Rokas.
„Floristiniame deserte“ – magija alsuojanti kompozicija
Floristikos pasaulyje taip pat apstu magijos, kaip teigs floristikos dizainerė K. Rimienė. Puošdama konstrukciją auksine vielute, ji sugaišo net 3 valandas ir ją gamino iš anksto.
Ant raizgytos konstrukcijos nuguls įvairūs rausvos spalvos žiedai. Tarp jų – chrizantemos, alstramerijos, šilokas, raskila, apynys, gloriozos ir elninė šiurė.
Ši puiki puokštė gali tapti jūsų šventės akcentu.
