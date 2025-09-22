Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išskirtinis Eligijaus Masiulio interviu apie dienas Kauno kalėjime: atskleidė, apie ką rašo knygą

2025-09-22 15:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 15:02

Šį pirmadienio vakarą TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ –išskirtinis pasakojimas apie vieną didžiausių politinių skandalų mūsų politikoje. Tai – „MG Baltic“ ir Eligijaus Masiulio istorija. Laidoje išvysime ir patį E. Masiulį, kuris duos pirmąjį savo interviu po Aukščiausiojo Teismo verdikto. Kaip šiandien gyvena E. Masiulis? Kaip atrodo jo dienos Kauno kalėjime? Galiausiai, ką jis pats dabar galvoja apie gyvenimą pakeitusį skandalą? Visa tai – jau šį vakarą.

Tiesa, laidoje bus prisiminti ir kiti skandalingai pagarsėję politikai. Ir tie, kurie iš tiesų buvo nuteisti ir įkalinti, ir tie, kurie išsisuko nuo baudžiamosios atsakomybės.

O tarp laidos svečių pamatysime ne tik buvusį Liberalų sąjūdžio pirmininką, dabar Kauno kalėjime bausmę atliekantį E. Masiulį, bet ir politologę Rimą Urbonaitę.

MG Baltic byla – viena garsiausių politinės korupcijos istorijų Lietuvoje. Verslas ir politika čia susipynė taip glaudžiai, kad atskirti, kas kam tarnauja, tapo beveik neįmanoma. Ir nors E. Masiulis – ne vienintelis šio spektaklio aktorius, jo vaidmuo buvo pagrindinis. Nuo ryšių su verslo gigantais iki rezonansinio teismo proceso, kuris užsitęsė ilgiau nei kai kurių politikų karjeros.

2016 m. STT Liberalų sąjūdžio pirmininko E. Masiulio automobilyje buvo rasta 106 tūkst eurų, kuriuos jis gavo kaip kyšį iš MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurliansko. Po kelių dienų kratos metu Masiulio namuose randama dar daugiau pinigų. Iš viso – 242,4 tūkst. eurų. Tiesa, pats E. Masiulis anuomet teigė, kad pinigus iš R. Kurlianskio pasiskolino neva norėdamas investuoti į nekilnojamą turtą Nidoje...

Ši, didžiausia kyšininkavimo byla Lietuvoje, truko beveik dešimtmetį. Ir tik 2023-ųjų lapkritį teismas paskelbė nuosprendžius: Masiuliui – pusšeštų metų, Kurlianskui – šešeri.

Tačiau kaip tą dieną jautėsi pats E. Masiulis?

„Tai buvo viena liūdnesnių dienų mano gyvenime, sukosi pačios įvairiausios mintys. Bet suvokimo, kad tuoj reikės krautis daiktus ir važiuoti, nebuvo. Žinoma, jis labai greit atėjo“, – šio vakaro laidoje pripažins jis.

Anot E. Masiulio, jo reakcija buvo tokia, kokią tą dieną būtų patyręs bet kuris kitas žmogus: „Aš ir susijaudinau, norėjosi ir žliumbti. Tas dienas buvo labai sunku susitelkti.“

Šiandien paklaustas apie kyšininkavimo skandalą, jis teigs nematantis didelės prasmės aiškintis.

„Kadangi pats dalyvavau tuose įvykiuose, aš tai žinau. Bet apie tai šnekėti po to, kai teismai priėmė sprendimus, didelės prasmės nėra“, – sakys jis.

Visgi šį vakarą jis pridės ir tai, kad visuomet buvo dosnus. „Aš tik dar kartą noriu pasakyti, kad visuomet viskuo dalindavausi su partija (juokiasi). Ir džiaugsme, ir varge, pasakykime taip“, – sakys teigs E. Masiulis.

Šiuo metu buvęs politikas atlieka bausmę Kauno kalėjime. Tiesa, balandį jo įkalinimo sąlygos pasikeitė.

„Iki tol teko būti pusiau atviram režime, kur kalėjimo buvo daugiau, o nuo balandžio jau esu atvirame režime. Ten būnu, ten gyvenu, tačiau, tuo pat metu, turiu galimybę dirbti Kauno mieste. O savaitgaliais, kada yra galimybė, važiuoti namo“, – neįtikėtinus faktus šio vakaro laidoje, duodamas išskirtinį interviu, pasakos pats E. Masiulis.

Kaip laidoje patikslins E. Masiulis, nuo tada, kai jam nebeliko vietos politikoje, jis ėmė ieškoti kitų būdų, kaip pragyventi. O žiūrovai sužinos ir tai, kuo buvęs politikas užsiima dabar.

Laidoje išvysime ir įkalinimo įstaigą, kurioje šiuo metu dienas leidžia E. Masiulis. O laidos vedėjas Kristoforas Vaidutis ir pats vienai dienai įsijaus į čia kalinčio kailį. Žiūrovai Kauno kalėjimą pamatys iš arti: šiltnamius, pilnus pomidorų, sporto salę, erdvią virtuvę, meno studiją ir net pramogų kambarį, kuriame – ir biliardo stalas.

„Dabar mano galimybės yra tokios, kad kiekvieną rytą galiu keliauti mėgautis gražiu miestu Kaunu, dirbti, vakare grįžti, užeiti į parduotuvę, nusipirkti valgyti, nueiti į vaistinę. Galiu net ir į kavinę nueiti išgerti kavos. O kas liečia alkoholį, du metus nesu vartojęs nė lašo. Tai – draudžiama, bet tas draudimas ilgainiui tampa savanorišku dalyku“, – sakys jis.

Tokios sąlygos E. Masiuliui leido imtis ir dar didesnių darbų – buvęs politikas pripažins šiuo metu rašantis knygą!

„Galvoju, kad, galbūt, ją pavyks išleisti kitų metų pradžioje. Ten bus apie politinę virtuvę. Nemanau apie save labai gerai, bet tikrai turiu visokių įdomių dalykų, kurie iki šiol Lietuvos visuomenei dar galbūt nebuvo žinomi“, – sakys jis.

Išskirtinis E. Masiulio interviu – jau šį pirmadienio vakarą, laidoje „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“, 19.30 val. per TV3!

