Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Laidos „Gyvūnų pasaulis“ vedėjas Paulius Kaupelis – apie skaudžia netektį ir tai, kas padeda atskleisti dar nematytas žinomų žmonių puses

2025-08-25 11:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 11:47

Visi mes gyvename skirtingus gyvenimus, tačiau vienodai norime pajusti ir sulaukti meilės. O kas, jei ne gyvūnai, myli mus besąlygiškai? Jau visai netrukus, nuo rugsėjo, apie tai pasikalbėti kvies antrąjį sezoną skaičiuojanti TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gyvūnų pasaulis“. O kaip intriguoja jos vedėjas Paulius Kaupelis, būtent gyvūnai geriausiai leidžia atskleisti ir dar niekur nematytas žinomų žmonių spalvas.

Laidos „Gyvūnų pasaulis“ vedėjas Paulius Kaupelis (nuotr. Organizatorių)
4

Visi mes gyvename skirtingus gyvenimus, tačiau vienodai norime pajusti ir sulaukti meilės. O kas, jei ne gyvūnai, myli mus besąlygiškai? Jau visai netrukus, nuo rugsėjo, apie tai pasikalbėti kvies antrąjį sezoną skaičiuojanti TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gyvūnų pasaulis“. O kaip intriguoja jos vedėjas Paulius Kaupelis, būtent gyvūnai geriausiai leidžia atskleisti ir dar niekur nematytas žinomų žmonių spalvas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pamatykite tą patys: 

Kai kalba apie savo augintinius, pasikeičia ne tik žinomų žmonių akys

Anot Pauliaus, gyvūnai visuomet atskleidžia tas mūsų puses, kurių net ir patys neįtarėme esant. O neretai būtent per gyvūnus ir aplinkiniai pamato mus visai kitokius. Žinomiausi Lietuvos žmonės, kurie tampa šios laidos herojais, ne išimtis.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš labai džiaugiuosi, kad praėjusiame sezone visi be išimties kalbinti žmonės – ar tai būtų Justinas Jankevičius, ar tai Saulius Skvernelis – supranta, kokia atsakomybė yra turėti augintinį. O ta atsakomybė neįmanoma be meilės. Mačiau, kaip žinomų žmonių akys pasikeičia, kai kalbama apie jų augintinius. Net ir labai rimti žmonės, laikydami rankose savo mylimą gyvūną, atveria širdis ir pokalbis tampa itin nuoširdus“, – įsitikinęs jis.

REKLAMA

Laidos „Gyvūnų pasaulis“ vedėjas Paulius Kaupelis
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Gyvūnų pasaulis“ vedėjas Paulius Kaupelis

Anot jo, tą pastebi ir laidos žiūrovai: „Būtent todėl mūsų gyvūnų ir jų šeimininkų gyvenimo būdo laida yra pati atviriausi ir pati nuoširdžiausia. Ir negalėčiau išskirti nė vieno laidos herojaus. Nors gyvenimai skirtingi, bet meilė yra viena.“

Tokius stiprius jausmus pamatysime ir naujajame laidos sezone, kurio svečiais taps net ir labiausiai netikėti pašnekovai.

REKLAMA
REKLAMA

„Esu nustebintas, kad dažnai televizijos žinių laidose ar naujienų portaluose rodomi santūrūs politikai, namuose kartu su augintiniais yra visai kitokie. Nustebsite pamatę, kokie jie gali būti draugiški ir visai kitokie, kai kalba pasisuka apie gyvūnus. Be garsių atlikėjų, aktorių, muzikantų,

operos solistų ir politikų, žiūrovus taip pat stebinsime ir specialiųjų dalinių kinologų slaptų operacijų užkulisiais“, – intriguoja jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Net ir su anapilin iškeliavusiais augintiniais Paulius vis dar jaučia stiprų ryšį

Paulius pasakoja, kad jo paties meilė gyvūnams prasidėjo dar vaikystėje, leidžiant vasaras kaime pas senelius. Būtent čia gyveno ir vienas labai aktyvus šuniukas, vardu Reksas, kuris greitai tapo ir ištikimu Pauliaus draugu.

„Reksas buvo nuolatinis mano vaikystės nuotykių palydovas. Jis, priešingai nei kiti anuomet kaime gyvenantys šunys, lakstė laisvai, nebuvo pririštas prie būdos. Su Reksu mus siejo ypatingas ryšys iki itin skaudaus išgyvenimo, kai mano keturkojį draugą pikti kaimiečiai nudūrė šakėmis. Po to supratau, kad šuo yra ypatingas gyvūnas – sielos draugas“, – prisimena P. Kaupelis.

REKLAMA

Netekus Rekso, Paulius ėmė svajoti apie nuosavą šunį, su kuriuo susitiktų ne tik vasaromis, bet galėtų gyventi nuolatos.

„Vaikystėje tėvai neleido bute laikyti šuns, todėl vos išvykęs gyventi ir studijuoti į sostinę, iškart įsigijau vokiečių aviganį Brasą. Su juo, net ir po jo mirties, jaučiu, kad mus sieja stiprus ryšys. Dabar šeimoje auginame du šunis – Pievą ir Sarro. Be jų sunku būtų praleisti net vieną dieną“, – pripažįsta laidos vedėjas.

REKLAMA

Visgi, P. Kaupelis neslepia – tam, kad pajustume besąlygišką gyvūnų meilę, neužtenka gyvūno vien tik įsigyti.

„Kaip su žmonėmis, taip ir su gyvūnais – neužtenka pasakyti žodį „myliu“. Tą meilę turime užsidirbti ir jos turime nusipelnyti. Gyvūnai tam yra labai atviri. Tačiau, jei tik imituosi, neskirsi laiko, nesirūpinsi ir nebūsi tam atviras, labai greitai pajusi, kad gyvūnas tampa nelaimingu. Ir tos meilės nenupirksi jokiais žaisliukais ir skanukais“, – užtikrintai sako jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tad kokį patarimą visiems gyvūnų augintojams pirmiausiai duotų Paulius?

„Mes apie gyvūnus žinome kur kas mažiau nei jie apie mus. Savo jausmų nepaslėpsite – būkite atviri, kantrūs ir nepamirškite, kad gyvūnui reikia ne tik pavalgyti ir ar išeiti į lauką atlikti gamtinių reikalų. Jiems nereikia prabangių rūbų ir dubenėlių. Pirmiausiai jiems reikia žmogaus“, – pokalbį baigia laidos vedėjas.

„Gyvūnų pasaulis“ – nuo rugsėjo tik per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų