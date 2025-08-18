TV3 Lietuvoje pristatys pasaulinio pripažinimo sulaukusį žaidimą: tapkite dalyviu jau šiandien

„The Floor“ – tai „Talpa Studios“ sukurtas žaidimo formatas, tapęs pasauliniu fenomenu per rekordiškai trumpą laiką.
Pirmą kartą 2023 m. pristatytas Nyderlanduose, šis įtemptas žaidimų šou jau pavergė daugiau nei 25 šalių, tarp kurių – ir JAV, Vokietijos, Prancūzijos bei Australijos auditorijos.
Šio žaidimo esmė – strateginė žinių kova. Daugiau nei 30 dalyvių stoja į interaktyvų žaidimo lauką, kuriame kiekvienas atsakymas gali pakeisti žaidimo eigą. Dalyviai pasirenka geriausiai jiems pažįstamą temą, meta iššūkį savo „kaimynui“ ir į vizualiai iliustruotus klausimus stengiasi atsakyti kuo įmanoma greičiau bei tiksliau. Jei pavyksta atsakyti teisingai, tuomet nugalėtojas perima varžovo langelį.
Pagrindinis žaidimo tikslas – žingsnis po žingsnio užkariauti visą žaidimo aikštelę ir laimėti įspūdingą piniginį prizą – net 10 tūkstančių eurų.
Manote, kad savo žiniomis ir strategija galite įveikti daugiau nei 30 konkurentų? Esate pasiruošęs su jais stoti į vieną interaktyvią areną, kur kiekvienas žingsnis gali būti lemiamas, o kiekvienas atsakymas – pakeisti žaidimo eigą? Intriga, žinios, taktika, greitis ir rizika – viskas vienoje kovoje!
Ar išdrįsite žengti pirmąjį žingsnį? Registruokitės čia:
„Užvaldyk aikštelę. The Floor“ taps vienu iš ambicingiausių televizijos projektų Baltijos šalių istorijoje. Jis bus oficialiai kuriamas ELITAZ visoms trims šalims – Latvijai, Estijai ir Lietuvai.
Specialiai Baltijos šalims pritaikytas „The Floor“ formatas bus filmuojamas šį rudenį ELITAZ Baltijos centre Taline, suburiant profesionalų komandą iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
