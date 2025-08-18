Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
TV3 naujienos > Žmonės > TV

TV3 Lietuvoje pristatys pasaulinio pripažinimo sulaukusį žaidimą: tapkite dalyviu jau šiandien

2025-08-18 13:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 13:49

Puikios naujienos TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovams – naujasis sezonas pakvies ne tik jau pamiltoms programoms, bet pristatys ir pasaulinio lygio pramogas! Viena iš jų – pasaulinis žaidimų šou fenomenas „Užvaldyk aikštelę. The Floor“, kuris tiek žiūrovams, tiek ir dalyviams žada išskirtinį reginį. Tapkite dalyviu jau šiandien!

„Užvaldyk aikštelę. The Floor“ (nuotr. Organizatorių)

0

„The Floor“ – tai „Talpa Studios“ sukurtas žaidimo formatas, tapęs pasauliniu fenomenu per rekordiškai trumpą laiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmą kartą 2023 m. pristatytas Nyderlanduose, šis įtemptas žaidimų šou jau pavergė daugiau nei 25 šalių, tarp kurių – ir JAV, Vokietijos, Prancūzijos bei Australijos auditorijos.

Šio žaidimo esmė – strateginė žinių kova. Daugiau nei 30 dalyvių stoja į interaktyvų žaidimo lauką, kuriame kiekvienas atsakymas gali pakeisti žaidimo eigą. Dalyviai pasirenka geriausiai jiems pažįstamą temą, meta iššūkį savo „kaimynui“ ir į vizualiai iliustruotus klausimus stengiasi atsakyti kuo įmanoma greičiau bei tiksliau. Jei pavyksta atsakyti teisingai, tuomet nugalėtojas perima varžovo langelį.

Pagrindinis žaidimo tikslas – žingsnis po žingsnio užkariauti visą žaidimo aikštelę ir laimėti įspūdingą piniginį prizą – net 10 tūkstančių eurų.

Manote, kad savo žiniomis ir strategija galite įveikti daugiau nei 30 konkurentų? Esate pasiruošęs su jais stoti į vieną interaktyvią areną, kur kiekvienas žingsnis gali būti lemiamas, o kiekvienas atsakymas – pakeisti žaidimo eigą? Intriga, žinios, taktika, greitis ir rizika – viskas vienoje kovoje!

Ar išdrįsite žengti pirmąjį žingsnį? Registruokitės čia:

„Užvaldyk aikštelę. The Floor“ taps vienu iš ambicingiausių televizijos projektų Baltijos šalių istorijoje. Jis bus oficialiai kuriamas ELITAZ visoms trims šalims – Latvijai, Estijai ir Lietuvai.

Specialiai Baltijos šalims pritaikytas „The Floor“ formatas bus filmuojamas šį rudenį ELITAZ Baltijos centre Taline, suburiant profesionalų komandą iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

