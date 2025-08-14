Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Neatrastas Visaginas: nuo įspūdingo povandeninio pasaulio iki maudynių ant netikėto gyvūno

2025-08-14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 16:08

Vasara – metas, kada net namisėdos bent kartą išsiruošia iš namų: vieni – keliauja atostogauti į užsienį, kiti – renkasi gimtos šalies pažinimą ir tyrinėja ją vykdami automobiliais, dviračiais, traukiniais ar autobusais. Yra ir dar viena kategorija keliautojų, kurie neįsivaizduoja pažintinių kelionių ar tiesiog poilsio be plieninių žirgų.

TV3 laidos „Sveiki atvykę“ laidos akimirkos (nuotr. Organizatorių)
10

0

Sutikite, tai ir romantiška, ir tuo pačiu, adrenalino suteikianti transporto priemonė, o jeigu ją valdo dailiosios lyties atstovė – ji dažniausia asocijuojasi su laisvu žmogumi, nebijančiu iššūkių. Su tokiomis trimis baikerėmis šį šeštadienį ir susipažins TV3 laidos „Sveiki atvykę“ žiūrovai: klubo „Vėjų laumės“ prezidente Liudmila, pardavimų ir projektų vadove Anastasija, bei Vaida, dirbančia administracinį darbą odontologijos klinikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

TV3 laidos „Sveiki atvykę“ laidos akimirkos
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. TV3 laidos „Sveiki atvykę“ laidos akimirkos

Trys skirtingos asmenybės, kurias vienija dvi tos pačios aistros – plieniniams žirgams ir kelionėms – leisis į pažintį su Visagino miestu. Merginos kartu su laidos vedėja Rūta Lukoševičiūte-Daudiene išsikels sau iššūkį: pamatyti Visagino miestą, aplenkiant Ignalinos atominę elektrinę bei jos valdymo skydo simuliatorių. Tad ar Visaginas gali būti dar kažkuo patrauklus keliautojams?

Trys baikerės sudarė Visagino lankytinų vietų TOP3!

1. Visagino miesto muziejus. Vienas tų muziejų, kuris neturėtų būti ypatingas, nes pamatyti dar kartą kokį plūgą ar plūktas grindis iš molio – neįdomu. Bet, kas iš tiesų įdomu, kad nieko panašaus ir neįmanoma būtų pamatyti muziejuje, kuris yra pats jauniausias Lietuvoje. Jam vos vieneri metai, o pačiam miestui – vos 50 metų! Tad kokie eksponatai čia laikomi ir kuo muziejus gali nustebinti, sužinosite laidoje „Sveiki atvykę“.

2. Maudynės su žirgais. Nuo plieninio žirgo, ant tikro, su kuriuo galima ir išsimaudyti! Tokias paslaugas turistams teikia jojimo klubas „Baltas mustangas”. Čia ne tik veikia jodinėjimo mokykla, rengiamos foto sesijos, švenčiami pik-nikai, bet ir galima išsimaudyti ežere kartu su žirgais. Pasak klubo vadovės Irinos, svarbiausia... laikytis už žirgo karčių, nes nuslysti nuo plaukiančio žirgo nepaprastai lengva.

3. Akvariumų salonas. Mieste, kuris nutolęs nuo jūros mažiausiai 300 km, rasti akvariumų saloną – misija įmanoma! Jis veikia jau 25-erius metus, o jo ekspozicijoje pristatoma daugiau kaip 100 rūšių tropinių kraštų gėlavandenių žuvų: neonai, piranijos, pusmetrinės gėlavandenės murenos, koraliniai gruperiai, sparnuotės, žuvys – drugeliai, daugybė vėžlių ir net žuvytės Nemo, kurias gyvai gali pamatyti mažieji!

Kaip penkiasdešimtmetį švenčiančiame Visagine jautėsi laidos vedėja Rūta, kuriai netrukus sukaks tiek pat metų, kokiais įspūdžiais dalinsis baikerės, ir po kokios atrakcijos baikerė Anastasija sakys, kad vos „nepridėjo į kelnes“, sužinosite jau šį šeštadienį, 10 val. ryto, TV laidoje „Sveiki atvykę“ per TV3 televiziją!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

