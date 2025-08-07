Senjorų pora iš Panevėžio: „Esame tie tikrieji vilkikų vairuotojai, apkeliavę visą Europą, bet nebuvę Telšiuose”

„Šiuo metu esame kūrybinėse atostogose ir patys ruošiame namuką ant ratų, ketindami toliau keliauti po pasaulį“, – šypsosis sutuoktiniai. Visą dieną keliavę po Telšių kraštą, Irutė ir Audrius sudarė labiausiai patikusių vietų TOP5:
1. Apsilankymas Biržuvėnų dvare Telšių rajone. Nepaprastai įdomiai istorijas pasakos čia dirbanti Ingrida Šilgalytė: apie ponų papročius, gyvenimą atskiruose kambariuose, mat tuokdavosi ne iš meilės; apie langus, kurie, kuo aukštesni, tuo turtingesnis esi, apie cukrų – kuo jo daugiau – tuo tavo turtai didesni. Dar patiko pasakojimas apie tikrų tikriausią lobį, po Biržuvėnų dvare kilusio gaisro, atkastą pagal likusius brėžinius: kas tai per lobis, kokia kava vadinama karališka ir kokie meno kūriniai eksponuojami Biržuvėnų dvare – „Sveiki atvykę“ laidos žiūrovai sužinos jau šį šeštadienį, 10 val. ryto, per TV3.
2. Viešbutis „Sinchronas“. Pačiame miesto centre esantis viešbutis paliks išties neišdildomą įspūdį: pirmiausia, dėl užburiančio vaizdo pro langus tiesiai į Masčio ežerą. „Vaizdas, vertas milijono“, – sakys sutuoktiniai ir stebėsis jaukiai įrengtais kambariais bei žavėsis virtuvės patiekalų išieškotais skoniais.
3. „Harmony SPA“: čia senjorai džiaugėsi spa malonumais: masažais ir laiku sau, mėgavosi kokteiliais ir skaniu maistu. Ši vieta pačiame Telšių centre, nepaprastai gražiai įrengta, ir visa tai padaryta per...mėnesį laiko. Ko gero, tai vienintelė tokia vieta, kurioje suderinta viskas, kas malonu kūnui: masažai, gėrimai ir maistas.
4. Žemaitiškų valgių degustacija ant Zakso kalno prie Masčio ežero: čia kone didesnį įspūdį paliko ne kiek pats maistas, o istorijos apie jį, kurį papasakojo „Senamiesčio“ kavinės savininkė Vaiva Klingerienė ir žodynas, kurį reikia naudoti atvykus į Žemaitiją: labai – baisiai, žiauriai; į sveikatą – nu, valgiai – patrovos ir t.t. Kaip valgiu galėdavo pasakyti, kad būsimas jaunikis patinka arba ne: jei košėje kiaulės uodega stovi stačia – santuoka įvyks, o jei guli – tai liksi nieko nepešęs; kodėl anuomet žemaitės nešiodavo sijonus su daugybe pasijonių: pasirodo, rankas į jas šluostydavosi po valgio, ir daugybė kitų įdomių faktų, kurias žiūrovai sužinos, žiūrėdami „Sveiki atvykę“ laidą.
5. Plaukimas baidarėmis Virvytės upe. Mėgstantys aktyvias pramogas, senjorai Irutė ir Audrius leisis į tikrą išbandymą: Šerlinskų šeimai priklausančiomis baidarėmis išbandys jėgas sraunioje Virvytės upėje. Kaip jiems seksis, ar neteks apvirsti ir išsimaudyti – sužinosite jau šioje „Sveiki atvykę“ laidoje.
