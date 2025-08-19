Laidos „Pasaulis pagal moteris“ vedėja Kristina Rimienė prabilo apie motinystę ir santykį su vaikais: „Esame puiki komanda“

Moterys geba neprarasti savęs tarp miesto, žmonių ir veiksmo. Jos nebijo sustoti ir įsiklausyti į save. Jos kuria šilumą, suteikia šeimai ramybę, o namams – jaukumą. Jos girdi, kai aplinkui tylu ir geba išvysti šviesos plyšelį net ir tamsiausiame kambaryje.
Naują sezoną pristatančiame laidos klipe, kuris buvo įamžintas vienoje gražiausių Lietuvos vietų – Nidoje – ypatingas dėmesys moterims ir šeimai. Būtent todėl čia nusifilmavo ne tik laidos vedėja Kristina Rimienė, bet ir jos vaikai – dukra Marija bei sūnus Raigardas.
„Norėdami papasakoti apie įvairiausias nuo moters gyvenimo neatsiejamas būsenas, sritis ir veiklas, mes prakalbome ir apie šeimą. Motinystė yra viena svarbiausių moters gyvenimo patirčių, tad klipe vaizduodami šeimą, nusprendėme pasikviesti ir vaikus“, – pasakoja Kristina.
Laidos vedėjos vaikai jau beveik suaugę. Tiesa, jiems nėra svetimos ir kameros – per savo gyvenimą jie yra pasirodę ne viename reklaminiame klipe. Taip pat ir tokiose laidose kaip „Superekspertai“, „Gero vakaro šou“ ar „galvOK“.
„Mes ir šiaip esame puiki komanda. Tikrai turiu pripažinti, kad galimybė filmuotis mano laidos klipe, praleisti dieną kartu su mūsų TV komanda, plaukioti jachta bei būti dėmesio centre, jiems buvo tikrai smagi patirtis“, – užkulisius nupasakoja laidos vedėja.
Dar įvairesni pašnekovai ir žvilgsnis už Lietuvos
Naujame sezone žiūrovų laukia pokalbiai su ypatingais žmonėmis. Pirmojoje laidoje apie savo gyvenimo patirtis, karjerą ir betarpišką draugystę su Ispanijos operos solistės Montserrat Caballé šeima pasakos viena garsiausių mūsų šalies operos solisčių – Nomeda Kazlaus.
Na, o pirmasis floristinis desertas kvepės tūkstančiais įvairiausių rožių žiedų – žiūrovai išvys reportažą iš Paežerių dvare vykusio Rožių festivalio. Kristina į jį pakvietė floristes iš įvairių pasaulio kampelių. Tarp jų – Beata Kaas (Kanada), Ania Norwood (JAV), Regine Motmans (Belgija), Iwona Kwiatek (Lenkija), kurios sukūrė nuostabius floristinius projektus.
„Bendrai penkioms mūsų kompozicijoms panaudojome daugiau nei 4000 žiedų, kurie buvo atsiųsti tiesiai iš Olandijos. Matydami besišypsančius festivalio lankytojų veidus, „Pasaulis pagal moteris“ laidos žiūrovai turės galimybę patys įsitikinti, jog gėlių žiedų grožis ir patyrusių floristų išmonė bei meistriškumas abejingų nepalieka“, – tikina K. Rimienė.
Be to, šiais metais laidos komanda žada ir dar įdomesnes, su aktualijomis susietas temas ir jų pašnekovus.
„Pavyzdžiui, Lietuvoje turime ne vieną tautinio paveldo amatą, kuris nyksta. Arba kaip tik – kažkuriuo metu užmiršta Lietuvos bajorų bendruomenė atgimsta. Todėl savo laidai ieškosime būtent tokių pašnekovų, kurie apie šiuos įdomius dalykus mums ir gali papasakoti. Be abejo, mes kalbėsime ne tik apie istorinius aspektus, ir ne tik rimtai. Domėsimės ir šiuolaikinėmis aktualijomis – nuomonės formuotojų, mados kūrėjų, muzikos atlikėjų gyvenimo subtilybėmis, gvildensime kitas intriguojančias temas“, – dalijasi Kristina.
Tiesa, kaip jau tapo įprasta, laidos pašnekovais taps tiek nuostabios moteris, tiek ir vyriškoji auditorija. „Lankysimės ne tik pašnekovų namuose Lietuvoje, bet ir užsienyje“, – intriguoja laidos vedėja.
Laida tapo sekmadienių tradicija daugelio namuose
„Pasaulis pagal moteris“ laida – tarsi priminimas kiekvienai moteriai, kokia matoma ir svarbi ji yra. Tą patvirtinti galėtų ir ištikimų žiūrovių ratas, kuris susibūrė per 8-erius laidos gyvavimo metus.
„Tikiuosi, kad naujasis sezonas bus toks pat šviesus, kaip ir visi praėję. Labai smagu tai, kad mūsų laida išlaiko aukštą populiarumą ir mums pavyksta dar labiau priartėti prie žiūrovų. O šią vasarą teko tiek daug kartų iš nepažįstamų žmonių lūpų išgirsti, kad su laida mūsų žiūrovės ir žiūrovai geria rytinę kavą, ir kad jau nekantraudami laukia mūsų sugrįžtant! Nors turiu puikią komandą, laidas sukurti nėra paprasta. Todėl tokie žmonių prisipažinimai mane labai motyvuoja ir leidžia patikėti, kad gyvenime kai ką darau išties teisingai“, – džiaugiasi K. Rimienė.
O kokia buvo pačios Kristinos vasara?
„Birželį ir liepos pradžioje buvau panirusi į floristinius projektus. Tiek gėlių festivalį, vykusį Lenkijoje, Otmuchow’o pilyje, tiek ir Lietuvos Paežerių dvare vykusiame tarptautiniame Rožių festivalyje. Beje, čia ne tik dalyvavau pati, bet ir prisidėjau jo organizavimo. Mano kvietimu į festivalį Lietuvoje pirmą kartą atvyko žinomos floristikos dizainerės iš ne tik iš Europos, bet ir iš už Atlanto. Teko paplušėti ne tik prie savo projekto, bet ir tinkamai pasirūpinti viešnių darbo priemonėmis, gėlėmis, netgi modeliais gėlių aksesuarų madų šou“, – pasakoja Kristina.
Būtent todėl, anot jos, pirmoji vasaros pusė praskriejo nepastebimai. O štai antroji dovanojo jau ir šiek tiek užtarnauto poilsio: „Kadangi antroji vasaros pusė nelepino gerais orais Lietuvoje, teko trumpai pakeliauti po Italiją bei laiką leisti mūsų šeimos sodyboje, Kėdainių rajone esančiame „Akmenių dvare“, nuvykti prie jūros.“
Vis dėlto Kristinos dar vis laukia ir smagus vasaros užbaigimo akcentas – Hagoje rugpjūčio pabaigoje vyksiantis pasaulio floristikos čempionatas.
„Nekantrauju jame apsilankyti, susitikti su tarptautinės floristikos bendruomenės draugais, palaikyti ne vieną artimą bičiulį – savo šalį čempionate atstovaujantį floristikos meistrą. Po šios vasaros tikiuosi ir labai gražaus orų prasme rudens. Džiaugiuosi, kad jis bus užimtas dekoravimo darbais iki pat kalėdinio laikotarpio“, – teigia K. Rimienė.
„Pasaulis pagal moteris“ – jau nuo rugsėjo tik per TV3!
