Didieji sugrįžimai ir premjeros – serialų ir filmų rekomendacijos rudens vakarams

„Supermenas“ (angl. „Superman“)
Liepos mėnesį kinoteatruose pasirodęs filmas „Supermenas“ (angl. „Superman“) netrukus bus pasiekiamas „Go3“ televizijoje ir „HBO Max“ platformoje. Naujojoje versijoje Supermenas stengiasi suderinti savo Kriptono kilmę su žmogiškumu, viešumoje dirbdamas žurnalistu Clarku Kentu. Kaip tiesos, teisingumo ir žmonijos gelbėtojo įsikūnijimas, jis greitai atsiduria pasaulyje, kuriame šios vertybės laikomos pasenusiomis. Filmą režisavo James Gunn, o pagrindinį vaidmenį atlieka David Corenswet.
„Taikdarys“ (angl. „Peacemaker“)
Serialas „Taikdarys“, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka superžvaigždė profesionalus imtynininkas, aktorius John Cena, sugrįžo į ekranus su antruoju sezonu! Tai tęsinys 2021 m. filmo „Savižudžių būrys“ (angl. „The Suicide Squad“) veikėjo Ganno istorijos – pasipūtusio vyro, tikinčio taika bet kokia kaina, net jei tam tektų nužudyti daugybę žmonių.
„Užduotis“ (angl. „Task“)
Kriminalinis mini serialas „Užduotis“ debiutuos šį rudenį. Serialas pasakoja apie FTB agentą, vadovaujantį specialių užduočių grupei darbininkų klasės priemiestyje netoli Filadelfijos. Komandos tikslas – sustabdyti smurtinių apiplėšimų seriją, kurią vykdo niekuo neįtartinas šeimos vyras. Šį naują ir įtraukiantį serialą sukūrė Brad Ingelsby (žiūrovams galbūt žinomas iš „Rytų miestelio paslaptis“, angl. „Mare of Easttown“), o pagrindinį vaidmenį atlieka Mark Ruffalo. „Užduotis“ nagrinės nusikaltimus, atpildą ir tiesiog bendruomenės gyvenimą Amerikos darbininkų mieste.
„Tai: Sveiki atvykę į Derį“ (angl. „IT: Welcome to Derry“)
Siaubo filmų gerbėjai šį rudenį tikrai įvertins serialą „Tai: Sveiki atvykę į Derį“, kuris atskleis įvykius iš 1960-ųjų – 27 metais anksčiau nei prasideda Stepheno Kingo „Tai“ (angl. „IT“) kultinė istorija. Serialą sukūrė Jason Fuchs ir Brad Kane, o pagrindinius vaidmenis atliks Jovan Adepo, Taylor Paige ir gerbėjų pamėgtas Pennywise – Bill Skarsgård.
Šiais filmais ir serialais galima bus mėgautis „HBO Max“ platformoje, Lietuvoje pasiekiamoje per „Go3“ televiziją.
