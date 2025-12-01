4 Lietuvos komikai priėmė neeilinį iššūkį: ar jiems pavyks įvykdyti visas užduotis?

Projekto dalyviai po vieną ar kelis turės daryti tai, ką jiems į ausinuką liepia likusieji. Užduočių vietos bus pačios įvairiausios – nuo odontologo kabineto iki parduotuvės, tereikia vykdyti, ką sako kiti.
Kuo toliau, tuo užduotys taps ne tik juokingesnės, absurdiškesnės, bet ir skandalingesnės. O užduočių vykdymą ir aplinkinių reakcijas filmuos aplinkui padėtos slaptos kameros.
Tiesa, yra vienas kabliukas – komikas, kuris prasčiausiai įvykdys paskirtas užduotis ar net atsisakys jas vykdyti, kiekvienos laidos pabaigoje turės atlikti bausmę – dar vieną užduotį. Ji bus gėdingesnė net už prieš tai vykdytus paliepimus, ir kai kuriems taps sunkiausia projekto dalimi.
Pirmoje laidoje žiūrovai susipažins su kiekvienu dalyvaujančiu komiku. Lietuvos humoro scenai jau pažįstami veidai parodys savo drąsų veidą, nes juk niekas nenori vykdyti bausmės.
Pirmiausiai pamatysime, kaip nieko blogo neįtariantiems žmonėms teks savo dantis parodyti patiems blogiausiems odontologo asistentams. Tai reiškia, kad kiekvienas „Niekdarys“ pasitiks pacientus ir nuo tos akimirkos turės daryti ir sakyti viską, ką į ausinę jam diktuos kolegos. O jei atsisakys – pralaimės.
Antanui teks pati sunkiausia užduotis – papasakoti pacientui apie savo atostogas. Tačiau apie tai, kur buvo ir ką veikė atostogaudamas po skyrybų, jis pats sužinos tik kabinete.
Ne ką lengvesnė bus ir kita užduotis. Palangoje nevykusį pardavėją mokys dirbti kitas – ir dar labiau nevykęs. O be to, paaiškės, kad vienas iš „Niekdarių“ gyvena su kito „Niekdario“ mama!
Kaip seksis šiems komikams? Ar jie įvykdys visas užduotis? Kaip į tai reaguos nieko neįtariantys aplinkiniai?
