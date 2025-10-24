Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Neblaivus prie vairo sėdęs Markas Žukauskas sužinojo nuosprendį: paaiškėjo ir BMW likimas

2025-10-24 13:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 13:50

Prie vairo neblaivus ir be teisių sėdęs komikas Markas Žukauskas sulaukė naujienų: paaiškėjo jo BMW automobilio likimas.

Markas Žukauskas (nuotr. stop kadras)
23

Prie vairo neblaivus ir be teisių sėdęs komikas Markas Žukauskas sulaukė naujienų: paaiškėjo jo BMW automobilio likimas.

0

Portalui žmonės.lt situaciją pakomentavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas.

Per reidą įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas
FOTOGALERIJA. Per reidą įkliuvo girtas komikas Markas Žukauskas

Neblaivus prie vairo sėdęs Markas Žukauskas sužinojo nuosprendį

Jis sakė:

„Administracinio nusižengimo byloje M. Ž. patrauktas administracinėn atsakomybėn už nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 424 str. 6 d. 2025-10-02 nutarimu jam paskirta nuobauda – 1 300 eurų bauda ir administracinio poveikio priemonė – specialiosios teisės atėmimas 15 mėnesių. Automobilis BMW grąžintas naudotojui MB „Hiparikai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sustabdžius kylantį į Tauro kalną BMW paaiškėjo, kad komikas veikiausiai vartojo alkoholio – suveikė momentinis alkoholio matuoklis. Patikrinus vairuotoją promiles rodančiu alkoholio matuokliu nustatytas lengvas girtumas.

Pirmu bandymu alkoholio matuoklis parodė 1,16 prom. Antru bandymu jis įpūtė dar daugiau – 1,31 prom.

Už lengvą girtumą gali būti skirta maždaug 1 tūkst. eurų bauda, dažniausiai metams ar net ilgesniam laikui atimama teisė vairuoti. Tačiau paaiškėjo, kad teisę vairuoti jis jau praradęs už greičio viršijimą. Nustačius net lengvą girtumą, jei vairuotojas neturi teisės vairuoti, gresia automobilio konfiskavimas. Jo vairuotas BMW išgabentas į policijos saugomų automobilių aikštelę.

Komikas atsiprašė

Primename, kad po šio įvykio M. Žukauskas atsiprašė viešai.

„Turiu pasisakyt. Galbūt kai kurie jau matėte, galbūt kai kuriems tai bus naujiena. Bet jausdamas labai didelę gėdą ir kaltę, noriu apie viską pasisakyti pats.

Pasiteisinimų, aplinkybių tikslinimų ar dar kažkokių išsisukinėjimų tikrai nedarysiu, nes tam tiesiog nėra prasmės. Yra aiškus faktas – esu kaltas, kvailas ir neatsakingas kelių gaidelis. Parodžiau absoliučią nepagarbą taisyklėms, įstatymams ir visiems aplinkiniams, todėl tikrai galit ir net turit teisę maišyt mane su žemėm – esu pilnai to nusipelnęs.

Tikiuosi, kad būsiu pavyzdys bent keletui tokių pat erelių, kurie galvoja, kad įstatymai galioja visiem kitiem, „tik ne man“. Atsiminkit – pagaus, ankščiau ar vėliau pagaus, ir teks gailėtis bei griaužtis nagus. Taip, kaip dabar tai tenka daryti man.

Mokykitės iš svetimų klaidų ir galvokit su galva. Deja, ši naktis parodė, kad man pačiam to kartais pritrūksta.

Atsiprašau visų, kuriuos nuvyliau. Pažadu pasidaryti labai rimtas išvadas ir prisiimti visą atsakomybę, kuri man teks.

Noriu padėkot pareigūnams už profesionalų darbą ir pamoką, praktika rodo – tokių reidų, ypač Naujamiestyje ir visame mieste reikia ir jie yra labai veiksmingi.“

