TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Gamykla virto lenktynių trasa: drifteris parodė, ką sugeba „BMW M2“

2025-10-24 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 13:04

Miunchene esanti BMW gamykla tapo neįtikėtino reginio scena. Profesionalus drifto meistras Eliasas Hountondji surengė improvizuotą bandymą su savo naujuoju, specialiai modifikuotu automobiliu.

BMW M2 (nuotr. gamintojo)

0

Tarp plikų kėbulų ruošinių ir automatizuotų robotų jis atliko virtinę „Gymkhana“ stiliaus triukų. Nors kasdienis darbas gamybos ceche dažnai yra monotoniškas, ši rutina buvo nutraukta, kai garsus drifteris ne tik atsiėmė savo naująjį sportinį įrankį, bet ir čia pat jį išbandė maksimalios apkrovos sąlygomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Šis renginys skirtas pažymėti E. Hountondji prisijungimą prie „Red Bull Driftbrothers“ komandos, su kuria jis dalyvaus tarptautinėse varžybose. 

Ingolštate gimęs E. Hountondji šį įvykį paminėjo persėsdamas iš brutualaus „BMW M4“ į gerokai kompaktiškesnį „BMW M2 Competition“. O šis persėdimas iš vieno automobilio į kitą buvo įamžintas, mažų mažiausiai, unikaliai.

Atkartojant legendinio Ken Blocko „Gymkhana“ stilių, smarkiai modifikuotas „M2“ Miuncheno BMW gamyklos cechų grindimis slydo šonu.

Vairuotojas įspūdingai manevravo tarp kėbulo rėmų, aukštų stelažų, tiksliai kalibruotų robotų ir modernių gamybos linijų. Šis reginys buvo nufilmuotas ir sumontuotas į vizualiai pribloškiantį, kiek ilgiau nei pusantros minutės trunkantį vaizdo klipą.

