Nauja Madrido „Real“ žaidėjų automobilių era: BMW keičia žaidimo taisykles

Anksčiau stebėdavome, kaip žvaigždės, demonstruodamos savo (tiesa, gana nuspėjamą) skonį, rikiuodavosi prie galingiausių modelių. Tačiau laikai keičiasi, o kartu su jais – ir šių partnerysčių esmė.
Ši tradicija turėjo aiškią ir galingą rinkodaros logiką. Šios sporto šakos herojai, dievinami minios, sėsdavo prie automobilių, kurie kėlė emocijas.
Prisiminkime laikus, kai „Audi“ partnerystės metu žaidėjų sąrašuose dominavo RS6, R8 ar S8. Tai buvo organiška sąjunga: profesionalūs sportininkai rinkosi aukščiausios klasės sportinius automobilius, o gamintojai džiaugėsi galėdami juos reklamuoti. Ryšys tarp žaidėjo ir automobilio atrodė natūralus.
Tačiau maždaug nuo 2020-ųjų prioritetai ėmė keistis. Nesvarbu, ar kalbėtume apie „Audi“, BMW, „Bayern“ ar „Real Madrid“, į pirmą planą iškilo naujas reikalavimas – ekologija.
Formalioji bendradarbiavimo pusė išliko nepakitusi: automobiliai įteikiami, rengiamos fotosesijos, vėliavos plevėsuoja. Tačiau turinys pasikeitė iš esmės. Natūralų potraukį galiai pakeitė strateginis „žaliųjų“ technologijų akcentavimas.
Šiųmetinis Madrido „Real“ automobilių parko atnaujinimas yra puikus šios naujos strategijos pavyzdys. Pažvelgus į 2025–2026 m. sezono modelių sąrašą, akivaizdžiai dominuoja du BMW flagmanai: prabangus elektrinis sedanas i7 ir galingiausias hibridinis visureigis XM.
Ar tai reiškia, kad futbolininkai staiga prarado skonį? Vargu. Tai labiau rodo pasikeitusias pačios sutarties sąlygas. Akivaizdu, kad BMW išnaudoja partnerystę su vienu garsiausių pasaulio klubų tam, kad maksimaliai padidintų savo ambicingiausių ir brangiausių elektrifikuotų modelių matomumą.
Vis dėlto įdomu pastebėti kelias išimtis. Ukrainos rinktinės vartininkas Andrijus Luninas gavo BMW M5 sedaną (nors dabartinis modelis taip pat yra įkraunamas hibridas).
Jaunesni žaidėjai, Gonzalo García ir Franco Mastantuono, pasirinko kuklesnius, bet vis dar galingus i5 ir i4. Tai rodo, kad tam tikra pasirinkimo laisvė, matyt, egzistuoja, net jei ir griežtai apibrėžtuose „žaliosios“ strategijos rėmuose.
Madrido „Real“ C.F. žaidėjams 2025/2026 m. sezonui įteikti automobiliai:
- Xabi Alonso (treneris) - BMW i7 xDrive 60
- Houses - BMW XM
- Carvajal - BMW i7 M70 xDrive
- Asencio - BMW i7 M70 xDrive
- Valverde - BMW XM
- Courtois - BMW XM
- Vinicius Jr. - BMW i7 xDrive 60
- F. Mendy - BMW XM
- E. Militao - BMW i7 xDrive 60
- Rodrygo - BMW XM
- Lunin - BMW M5 Sedan
- Ceballos - BMW XM
- Praise - BMW i7 xDrive 60
- Camavinga - BMW iX xDrive60
- Rudiger - BMW i7 xDrive 60
- Tchouameni - BMW XM
- Fran Garcia - BMW XM
- Brahim - BMW XM
- Bellingham - BMW XM
- Arda Güler - BMW i7 xDrive 60
- Mbappé - BMW i7 xDrive 60
- Endrick - BMW i7 xDrive 60
- Gonzalo - BMW i5 M60 xDrive Sedan
- Mastantuono - BMW i4 M60 xrive Gran Coupé
- Trent - BMW iX xDrive60
- A. Carreras - BMW i7 xDrive 60
