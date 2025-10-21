Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kinijos gamintojų konkurencijos nebijo: BMW džiaugiasi naujo elektromobilio sėkme

2025-10-21 11:03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 11:03

BMW „Neue Klasse“ elektromobilių eros pradžia – daugiau nei sėkminga. Vos prieš šešias savaites Miuncheno IAA parodoje debiutavęs naujasis „BMW iX3“ sulaukė tokio didelio susidomėjimo, kad gamintojas jau dabar perspėja: kas nesuskubs užsisakyti, savo automobilio gali tekti laukti iki pat 2027-ųjų. 

BMW iX3 Neue Klasse (nuotr. gamintojo)
19

Ši situacija – itin neįprasta, ypač konservatyvioje Vokietijos rinkoje. BMW Vokietijos padalinio vadovas Christianas Achas atskleidė, vien per pirmąsias šešias savaites Vokietijoje gauta daugiau nei 3000 iX3 užsakymų. 

BMW iX3 Neue Klasse
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BMW iX3 Neue Klasse

Nors skaičius neatrodo milžiniškas, jis ne tik viršijo visus lūkesčius, bet ir aplenkė vidaus degimo variklį turinčio X3 pardavimus per tą patį laikotarpį.

Didžiausia sensacija yra tai, kad šie užsakymai pateikti automobiliui, kurio gamyba prasidės tik spalio pabaigoje, o pirmieji klientai jį gaus tik 2026-ųjų pavasarį. Vairuotojai masiškai užsakinėja automobilį, kurio ne tik neišbandė, bet net nėra matę gyvai salone. „Vokietijoje tai itin neįprasta“, – pripažino Ch. Achas.

Susidomėjimą dar labiau kaitina tai, kad kol kas pristatyta tik viena, pati brangiausia iX3 versija – xDrive50 su dviem varikliais, 470 AG galia ir pradine 68 900 eurų kaina.

BMW tikisi dar didesnio užsakymų antplūdžio, kai netrukus pristatys pigesnę, vienu varikliu varomą iX3 40 versiją (kaina turėtų siekti apie 60 000 eurų) ir galingiausią M60 variantą.

Didžiulė paklausa ne tik Vokietijoje, bet ir kitose šalyse reiškia, kad naujoji Debreceno gamykla jau dabar dirbs maksimaliu pajėgumu.

Pasak „Automobilwoche“, 2026 metais gamyba tikrai nepatenkins paklausos. Todėl BMW neoficialiai siunčia žinutę: kas nori gauti naująjį iX3 kitais metais – turėtų nedelsti. Priešingu atveju, teks laukti mažiausiai iki 2027-ųjų.

