Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Prieš Donato Montvydo ir Džordanos Butkutės koncertą – liūdna žinia

2025-10-24 12:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 12:04

Šiemet pristatymas vienas didžiausių Helovino parkų Lietuvoje, esantis Panevėžyje, pranešė liūdną žinią: atšaukia parke turėjusį vykti garsaus dainininko Donato Montvydo ir legendinės atlikėjos Džordanos Butkutės koncertą.

Donatas Montvydas, Džordana Butkutė (nuotr. BNS ir nuotr. asm. arcyvo)

Šiemet pristatymas vienas didžiausių Helovino parkų Lietuvoje, esantis Panevėžyje, pranešė liūdną žinią: atšaukia parke turėjusį vykti garsaus dainininko Donato Montvydo ir legendinės atlikėjos Džordanos Butkutės koncertą.

REKLAMA
4

Šia žinia gerbėjus pasiekė socialiniame tinkle Facebook.

Pranešė liūdną naujieną

Socialiniame tinkle buvo nurodyta ir koncerto atšaukimo priežastis:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėmesio! Dėl prastų oro sąlygų koncertas perkeliamas į liepos 10 dieną!

Dėl bilietų grąžinimo susisiekite su bilietai.lt, užpildykite bilietų grąžinimo formą bilietai.lt internetinėje svetainėje ARBA su tuo pačiu bilietu atvykite liepos 10 dieną.

REKLAMA
REKLAMA

Spalio 25 dieną dirbsime įprastu laiku 16:00-22:00 val. Kaina asmeniui nuo 3 metų – 15 eurų.

Atsiprašome už nesklandumus ir iki susitikimo!“

Netrukus po įrašu pasirodė ir žmonių komentarai:

„Nėra prastų oro sąlygų, būna tik netinkamos aprangos, nuvylė labai...“, – rašė vienas žmogus.

„Liepos? Ne lapkričio?“, – stebėjosi kitas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų