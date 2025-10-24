Prieš Donato Montvydo ir Džordanos Butkutės koncertą – liūdna žinia

Šia žinia gerbėjus pasiekė socialiniame tinkle Facebook.
Pranešė liūdną naujieną
Socialiniame tinkle buvo nurodyta ir koncerto atšaukimo priežastis:
„Dėmesio! Dėl prastų oro sąlygų koncertas perkeliamas į liepos 10 dieną!
Dėl bilietų grąžinimo susisiekite su bilietai.lt, užpildykite bilietų grąžinimo formą bilietai.lt internetinėje svetainėje ARBA su tuo pačiu bilietu atvykite liepos 10 dieną.
Spalio 25 dieną dirbsime įprastu laiku 16:00-22:00 val. Kaina asmeniui nuo 3 metų – 15 eurų.
Atsiprašome už nesklandumus ir iki susitikimo!“
Netrukus po įrašu pasirodė ir žmonių komentarai:
„Nėra prastų oro sąlygų, būna tik netinkamos aprangos, nuvylė labai...“, – rašė vienas žmogus.
„Liepos? Ne lapkričio?“, – stebėjosi kitas.
