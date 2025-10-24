Mirė žinomas muzikantas ir prodiuseris: „Sunku suvokti“

Atlikėjo atstovai pranešė, kad jis „ramiai užmigo savo Londono namuose trečiadienį“. Dave mirties priežastis kol kas nėra atskleista.
Jautrūs žodžiai
Jo partneris grupėje „Soft Cell“, Marc Almond, po tragiškos žinios išreiškė jausmingą pagarbą bičiuliui.
68-erių dainininkas parašė: „Sunku tai rašyti, juo labiau suvokti, nes Dave pastaruoju metu buvo puikios emocinės būsenos. Jis buvo susikaupęs ir labai laimingas dėl naujo albumo, kurį vos prieš kelias dienas visiškai užbaigėme.
Jį visada mylės „Soft Cell“ gerbėjai, kurie vertina jo muziką – jo kūryba ir atminimas gyvuos amžinai. Bet kuriuo momentu kažkur pasaulyje kažkas mėgausis „Soft Cell“ daina.
Jis buvo nuostabiai talentingas muzikos genijus. Ačiū, Dave, kad buvai neatsiejama mano gyvenimo dalis ir už muziką, kurią man dovanojai. Be tavęs nebūčiau ten, kur esu dabar.“
Grupės veikla
Grupė „Soft Cell“ susikūrė 8-ojo dešimtmečio pabaigoje ir tapo viena iš sintetinio popso žanro pradininkių, kuris išpopuliarėjo 9-ajame dešimtmetyje. Marc buvo vokalistas, o Dave kūrė muziką.
Duo geriausiai žinomi dėl savo versijos „Gloria Jones“ dainos „Tainted Love“, kuri tapo akimirksniu hitu. Debiutinis jų albumas „Non-Stop Erotic Cabaret“ Jungtinėje Karalystėje tapo platininis.
„Tainted Love“ buvo pirmasis iš penkių iš eilės Jungtinės Karalystės Top 10 hitų – paskui sekė „Say Hello, Wave Goodbye“, „Torch“ ir „What“.
Dave ir Marc išsiskyrė 1984-aisiais, išleidę mažiau sėkmingą po iširimo albumą „This Last Night in Sodom“.
Po „Soft Cell“ iširimo Ball sėkmingai bendradarbiavo su muzikantu Richard Norris, kartu su juo 1988 m. įkūręs duetą „The Grid“.
Jų muzika, papildyta kviestiniais atlikėjais, gimė iš „acid house“ eros ir pasižymėjo energingais reivo ritmais bei kosmine psichodelika.
1993 m. duetas pasiekė Jungtinės Karalystės Top 30 su singlais „Crystal Clear“ ir „Texas Cowboys“. Kitas kūrinys „Swamp Thing“ tapo tarptautiniu hitu ir užėmė 3-iąją vietą JK topuose.
Tačiau Dave ir Marc vėl susijungė 2001 m., išleido naują albumą ir surengė turą.
2018 m. jie surengė atsisveikinimo koncertą, paskelbdami, kad tai bus paskutinis jų pasirodymas Jungtinėje Karalystėje. Vis dėlto tai nebuvo pabaiga – 2021-aisiais duetas surengė turą, kurio metu atliko visą savo debiutinį albumą „Non-Stop Erotic Cabaret“, minėdami 40 metų kūrybos jubiliejų.
