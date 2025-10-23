Povilas Vanagas ant ledo pasirodė su nė metukų neturinčia dukra: paviešino įrašą

Neseniai M. Drobiazko savo Instagram paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame Povilas and ledo šokdiną nė metukų neturinčią dukrą.
Paviešino įrašą
Savo Instagram profilyje šokėja rašė:
„Ar ne laikas prie mūsų nuostabiosios „Skarlatinos gėlės“ pridėti naują numerį? Mums šiek tiek liūdna iš šalies stebėti, kaip mūsų tėtis neša dovanas savo trims scenos dukroms!“
Vaizdo įraše P. Vanagas muzikos ritmu sukasi ant ledo, laikydamas dukrą rankose. Įraše netrūksta šeimos juoko ir šypsenų.
Komentatoriai netrukus pradėjo dalintis savo įžvalgomis. Tiesa, jos buvo dvejopos. Jie rašė:
„Jiems abiem po 55-erius, kada jie ją užaugins?“
„Gražiausia ir unikaliausia Povilo atrama, nes jis aukštybėse laikė brangiausią dalyką pasaulyje.“
„Kokia nuostabi šeima! Linkiu jums didelės laimės!“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad, kaip skelbė BNS, 2023 metais Seimas priėmė Pilietybės įstatymo pataisą ir numatė, kad išimties tvarka įgytos Lietuvos pilietybės asmuo netenka, jeigu savo veiksmais kelia grėsmę Lietuvos saugumo interesams, viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos ar kitų ES valstybių narių, jų sąjungininkų saugumo interesams.
Remdamasis šia įstatymo nuostata prezidentas Gitanas Nausėda 2023-ųjų rugsėjį atėmė Lietuvos pilietybę iš M. Drobiazko.
Nepaisant Konstitucinio Teismo nutarimo, galutinį sprendimą dėl ledo šokėjos Margaritos Drobiazko pilietybės turės priimti administracinis teismas, sakė jos advokatė Sandra Ponelienė.
