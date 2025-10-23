Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Povilas Vanagas ant ledo pasirodė su nė metukų neturinčia dukra: paviešino įrašą

2025-10-23 15:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 15:31

Garsūs šokėjai ant ledo Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas ant ledo pasiima ir savo dukrą. Nors pora už Rusijos palaikymą gavo daug kritikos, jie nenustoja dalintis savo gyvenimo detalėmis socialiniuose tinkluose.

Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas (nuotr. BNS, Instagram)

Garsūs šokėjai ant ledo Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas ant ledo pasiima ir savo dukrą. Nors pora už Rusijos palaikymą gavo daug kritikos, jie nenustoja dalintis savo gyvenimo detalėmis socialiniuose tinkluose.

REKLAMA
2

Neseniai M. Drobiazko savo Instagram paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame Povilas and ledo šokdiną nė metukų neturinčią dukrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paviešino įrašą

Savo Instagram profilyje šokėja rašė:

„Ar ne laikas prie mūsų nuostabiosios „Skarlatinos gėlės“ pridėti naują numerį? Mums šiek tiek liūdna iš šalies stebėti, kaip mūsų tėtis neša dovanas savo trims scenos dukroms!“

REKLAMA
REKLAMA

Vaizdo įraše P. Vanagas muzikos ritmu sukasi ant ledo, laikydamas dukrą rankose. Įraše netrūksta šeimos juoko ir šypsenų.

REKLAMA

Komentatoriai netrukus pradėjo dalintis savo įžvalgomis. Tiesa, jos buvo dvejopos. Jie rašė:

„Jiems abiem po 55-erius, kada jie ją užaugins?“

„Gražiausia ir unikaliausia Povilo atrama, nes jis aukštybėse laikė brangiausią dalyką pasaulyje.“

„Kokia nuostabi šeima! Linkiu jums didelės laimės!“

View this post on Instagram

A post shared by Margarita Drobiazko (@drobiazko_margarita)

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad, kaip skelbė BNS, 2023 metais Seimas priėmė Pilietybės įstatymo pataisą ir numatė, kad išimties tvarka įgytos Lietuvos pilietybės asmuo netenka, jeigu savo veiksmais kelia grėsmę Lietuvos saugumo interesams, viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos ar kitų ES valstybių narių, jų sąjungininkų saugumo interesams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Remdamasis šia įstatymo nuostata prezidentas Gitanas Nausėda 2023-ųjų rugsėjį atėmė Lietuvos pilietybę iš M. Drobiazko.

Nepaisant Konstitucinio Teismo nutarimo, galutinį sprendimą dėl ledo šokėjos Margaritos Drobiazko pilietybės turės priimti administracinis teismas, sakė jos advokatė Sandra Ponelienė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų