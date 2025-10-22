Victoria Beckham atvirai prakalbo apie vyro meilužės skandalą: „Žmonės sakė, kad mums nepavyks“

51 metų mados dizainerė buvo paklausta: „Visą savo karjerą turėjote susidurti su spėlionėmis apie savo santuoką. Žinau, kad Davidas tai aptarė dokumentiniame filme. Ar galėtumėte paaiškinti, kaip jūs ir Davidas tai sprendėte?“.
50 metų Davidas garsiai kalbėjo apie 2004 metų reikalus su buvusia asistentė Rebecca savo Netflix šou, kuris pasirodė 2023 metų spalį, pranešė Daily Mail.
Be jokių dvejonių Victoria pasakė, kad viskas, ką jie išgyveno, tik sustiprino jų santuoką:
„Žinote… Mums buvo mestos tokios kliūtys, ir mes apie tai kalbėjome neseniai švęsdami 26-ąsias vestuvių metines. Ir, beje, žmonės sakė, kad mums tai nepavyks…“.
Davido dokumentinio filmo režisierius anksčiau teigė, kad sportininkas iš tikrųjų prisipažino dėl tariamo romano su Loos, po to, kai Rebecca apkaltino jį, kad jis apie ją sudarė „melagės įvaizdį“, vengdamas tiesiogiai kalbėti apie tai.
Buvęs futbolininkas naujame keturių dalių dokumentiniame filme „Beckham“ tiesiogiai neprisipažino į romaną ir neprisiėmė kaltės, tačiau kalbėjo apie „siaubingas“ pasekmes, dėl kurių, pasak jo, jautėsi „kasdien pamišęs“.
Prakalbo tariama meilužė ir režisierius
Rebecca, dabar 46 metų, kuri anksčiau dirbo Davido asistente prieš viešai atskleisdama tariamo slaptumo detales, jį kritikavo dėl skandalo tvarkymo, teigdama, kad jis „vaizdavo save kaip auką“ ir vengė atsakomybės.
Tačiau dabar 59 metų režisierius Fisher Stevens, atrodo, paneigė jos teiginius, kad Davidas „dokumentiniame filme neišsiaiškino tiesos“.
Rebecca, dabar dviejų vaikų mama, gyvenanti Norvegijoje, išreiškė nepasitenkinimą Davidu dėl jo požiūrio į skandalą, sakydama „The Mail on Sunday“, kad norėtų, jog jis pripažintų savo veiksmus.
„Taip, istorijos buvo siaubingos, bet jos tiesa,“ – sakė ji.
„Jis kalba apie tai kaip apie savo privatų gyvenimą, uždaro šią temą. Manau, viena yra saugoti savo privatų gyvenimą, kita – klaidinti visuomenę. Ir daugelis žmonių jau buvo pamiršę šiuos įvykius. Daugelis viską paliko praeityje, bet jis vėl tai iškėlė ir tai daro poveikį mano reputacijai…“
Kritikai kaltino Fisher, kad jis vengė ištirti neištikimybės temą, nes nei vardas „Loos“, nei žodis „romanas“ dokumentikoje nėra paminėti.
Davidas kalbėjo apie savo žmoną Victoria, sakydamas žiūrovams: „Victoria man yra viskas, matyti ją sužeistą buvo nepaprastai sunku.“
Jis taip pat prisipažino, kad iki šiol nežino, kaip šeima pergyveno krizę, ir teigė, kad jautėsi tarsi „skęsta“, kai skandalas pateko į antraštes.
Buvusi Spice Girl Victoria taip pat pasakojo apie skausmą, kurį patyrė dėl gandų, teigdama, kad pora jautė, jog nebeturi vienas kito.
