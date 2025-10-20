Paaiškėjo skaudi tiesa apie princesės Dianos ir karaliaus santuoką: pribloškė savo elgesiu

Kai po kelerių metų pasaulį apskriejo žinia, kad karalius Karolis III niekada nemylėjo Dianos, ji buvo sugniuždyta. Įskaudinta velionė princesė ėmėsi netikėto ir skaudaus žingsnio – norėjo visam pasauliui parodyti, kad jų meilė vis dėlto buvo tikra, rašoma mirror.co.uk.
Karolio žodžiai, sudrebinę Dianos pasaulį
Princesės Dianos ir karaliaus Karolio III santuokos iširimas laikomas vienu skaudžiausių išsiskyrimų karališkojoje istorijoje. Tačiau įtampa dar labiau paaštrėjo, kai po garsiojo Dianos interviu su Martinu Bashiru 1995 m., kuriame ji prabilo apie neištikimybę ir kančias rūmuose, karalius Karolis III nusprendė pasidalinti savo versija.
Stulbinančioje knygoje „Velso princas: biografija“, kurios autorius yra Jonathanas Dimbleby, dabartinis karalius pareiškė, kad „niekada iš tikrųjų nemylėjo Dianos“, ir pridūrė, jog vedė ją tik dėl tėvo, velionio princo Philipo, spaudimo.
Autorius teigia, kad princas Philipas nerimavo dėl Dianos reputacijos – dažni jos vizitai į Balmoralį galėjo „pakenkti“ jos įvaizdžiui. Tad princui buvo pasiūlyta rinktis: arba nutraukti santykius, arba pasipiršti.
„Jis tėvo požiūrį suprato kaip ultimatumą“, – rašoma biografijoje. Joje teigiama, kad karalius Karolis III vedė princesę Dianą būdamas sumišęs ir nerimastingas.
Princesė Diana norėjo įrodyti karaliaus Karolio III meilę
Praėjus vos savaitei po to, kai knygos ištraukos buvo publikuotos nacionalinėje spaudoje, Diana nebegalėjo susitvardyti. Rūmų šaltinis, su jos sutikimu, susisiekė su tuo metu garsiu laikraščiu „News of the World“.
Patikimas asmuo atskleidė, kad princesė buvo „labai nusiminusi“ dėl karaliaus Karolio III teiginių ir paklausė redaktoriaus Pierso Morgano, ar jis prisimena poros nuotraukas iš antrojo jų medaus mėnesio Bahamuose.
„Ji manė, kad nuotraukos tuo metu nebuvo publikuotos, nes buvo laikomos pernelyg asmeniškomis, bet ji neprieštaravo, kad paviešintume jas dabar“, – rašė Piersas savo autobiografijoje „Insider“.
Priežastis, pasak jo, buvo viena: „Nes nuotraukos įrodo, kad jis mane mylėjo.“
Morgano teigimu, laikraščio darbuotojai patikrino seifą ir rado nepublikuotų Dianos bei karaliaus Karolio III nuotraukų iš Bahamų – jose pora šypsojosi, juokėsi, apsikabinusi vaikščiojo pakrante.
„Jie atrodė kaip labai įsimylėjusi pora, kokią tik galima įsivaizduoti. Jas paskelbėme pavadinimu „MELAGIS KARALIUS“, – rašė P. Morganas.
Karalienės įniršis: „Ji buvo pasibaisėjusi“
Po daugelio metų karališkosios šeimos ekspertė Ingrid Seward atskleidė, kad šios nuotraukos sukėlė tikrą rūmų audrą. Pasak jos, velionė karalienė Elžbieta II buvo įsiutusi ir net kreipėsi į pagrindinius šalies laikraščių redaktorius, prašydama, jog jie nespausdintų kadrų.
„Karalienė buvo labai suerzinta ir pasibaisėjusi dėl paviešintų nuotraukų“, – teigė I. Seward.
Monarchė laikė tokius veiksmus nepriimtinais, ypač žinodama, kad princesės Dianos ir karaliaus Karolio III santykiai tuo metu jau buvo įtempti, o žiniasklaida sekė kiekvieną jų žingsnį.
Trumpas meilės atspindys, tapęs liūdnu simboliu
Minėtosios nuotraukos buvo darytos per 10 dienų trukusias atostogas Eleuteroje, kai Diana laukėsi princo Williamo.
Jose ji vilkėjo bikinį, juokėsi kartu su karaliumi Karoliu III, o jų kūno kalba rodė švelnumą ir artumą, kurio vėliau jų santykiuose nebeliko.
Ši istorija, nors ir pasakoja apie princesės bandymą įrodyti meilę, atskleidžia ir gilesnę tiesą – net didingiausi rūmai kartais negali paslėpti žmogiško skausmo, ilgesio ir troškimo būti mylimam.
