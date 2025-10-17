Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paaiškėjo, koks yra karaliaus Karolio III turtas: tiek neturėjo net Elžbieta II

2025-10-17 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 07:30

Naujausi duomenys rodo, kad karaliaus Karolio III asmeninis turtas šiemet išaugo kelis kartus.

Karalius Karolis III (nuotr. SCANPIX, 123rf)
6

Naujausi duomenys rodo, kad karaliaus Karolio III asmeninis turtas šiemet išaugo kelis kartus.

Remiantis naujausiu „The Sunday Times Rich List“ reitingu, karaliaus turtas per vienerius metus išaugo net daugiau nei 20 kartų.

Karalius Karolis III
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karalius Karolis III

Tapo turtingesnis už karalienę Elžbietą II

Skaičiuojama, kad jo asmeninis turtas dabar siekia apie 640 mln. svarų (apie 750 mln. eurų), o tai yra apie 270 mln. svarų (315 mln. eurų) daugiau nei karalienės Elžbietos II turtas prieš jos mirtį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžioji dalis karaliaus turto, kaip teigiama, susiformavo iš investicinio portfelio, paveldėto po motinos mirties. Kadangi paveldėjimas karališkojoje šeimoje yra neapmokestinamas paveldėjimo mokesčiu, Karolis III neprivalėjo mokėti standartinio 40 proc. mokesčio už turtą, viršijantį nustatytą ribą, rašo portalas „OK!“

Be paveldėto turto, monarcho pajamos taip pat gaunamos iš Lankasterio hercogystės – privataus karališkojo dvaro, apimančio daugiau nei 18 000 hektarų žemės šiaurės Anglijoje (Lankashire, Jorkšyre ir kitur), taip pat nekilnojamojo turto Londono centre.

Lankasterio hercogystė, kurios vertė siekia 654 mln. svarų (765 mln. eurų), kasmet generuoja apie 20 mln. svarų (23 mln. eurų) pelno, skelbia „Express“.

Kitų karališkosios šeimos narių turtai

Karaliaus vyresniojo sūnaus princo Williamo turtas vertinamas maždaug 100 mln. svarų (117 mln. eurų). Kaip Kornvalio hercogas, būsimas karalius gauna metines pajamas iš Kornvalio hercogystės – privataus dvaro, apimančio daugiau nei 52 000 hektarų žemės, daugiausia pietvakarių Anglijoje.

Nors princas Harry pasitraukė iš oficialių karališkųjų pareigų, jo turtas taip pat išlieka įspūdingas. Leidinio „Hello!“ duomenimis, Sasekso hercogienės Meghan Markle turtas siekia apie 45 mln. svarų (53 mln. eurų).

Manoma, kad poros turtas susideda iš Harry paveldėjimo bei karališkosios kilmės lėšų, taip pat pelningų kontraktų su „Netflix“ ir „Spotify“, sudarytų po jų persikėlimo į JAV.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

