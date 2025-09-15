Netikėta žinia: kalba apie braškančią karaliaus santuoką

Camilla didžiąją laiko dalį praleidžia savo privačiuose namuose Viltšyre – Ray Mill rezidencijoje, o karalius Karolis III – Highrove rezidencijoje arba Klarenso rūmuose. Nepaisant to, jie išlaiko bendrą įvaizdį dėl monarchijos ir visuomenės lūkesčių.
Ši istorija pasiekė viešumą, kai paaiškėjo, kad karališkoji pora ruošiasi priimti JAV prezidentą Donaldą Trumpą valstybiniame vizite, rašoma thenews.com.pk.
Viešumoje – vienybė, užkulisiuose – atstumas
„Viešumoje jie rodo vienybę, ypač dėl to, kad karalius Karolis III serga, bet užkulisiuose vaizdas yra visiškai kitoks“, – teigė vienas šaltinis, artimas šeimai.
„Jie yra išsiskyrę visais atžvilgiais, išskyrus pavadinimą. Camilla didžiąją laiko dalį gyvena Ray Mill, o karalius Karolis III pasitraukia į Hihgrove arba Klarenso rūmus. Šiuo metu tai yra tik išorės ir viešųjų ryšių santuoka“, – pridūrė jis.
Apie Camillos gyvenimą atskirai priminė ir fotografo Chriso Jacksono šią vasarą pasidalytos nuotraukos. Jose ji įamžinta savo gimtadienio proga Ray Mill rezidencijoje kartu su išgelbėtu šunimi Moley.
„Laiminga ir atsipalaidavusi savo namuose Ray Mill, Viltšyre“, – prie kadrų rašė fotografas.
1,2 mln. dolerių vertės nekilnojamąjį turtą Camilla įsigijo dar 1994 m., po skyrybų su Andrew Parkeriu Bowlesu, kurį paliko dėl karaliaus Karolio III. Nors po vedybų su karališkuoju šeimos nariu ji persikėlė į oficialias rezidencijas, namų Viltšyre niekada nepardavė.
Rezidencija su baseinu ir dideliais sodais tapo susibūrimo vieta Camillos vaikams ir anūkams. Draugai šiuos namus apibūdina kaip „pasaulį, toli nuo karūnos spaudimo“.
„Čia ji jaučiasi laisva nuo karališkojo gyvenimo reikalavimų. Ji visada laikėsi šio namo, nes jis simbolizuoja jos nepriklausomybę, o tas laisvės jausmas tik sustiprėjo, kai jos santuoka su karaliumi tęsėsi“, – atskleidė šaltinis.
Karališkosios santuokos istorija
Karaliaus Karolio III ir Dianos santuoka nutrūko 1996 m., praėjus metams iki princesės tragiškos mirties. Tuo metu karalius Karolis III ir Camilla jau buvo susieti artimais santykiais. 2005 m. jie oficialiai susituokė, o Camilla tapo oficialia karališkosios šeimos nare.
Vis dėlto, anot komentatorių, jų gyvenimo modelis nuo pat pradžių buvo kiek neįprastas. Karalius Karolis III gyveno Highgrove, Gloucestershire, o Camilla atkakliai norėjo išsaugoti savo namus Wiltshire.
Karališkieji ekspertai teigia, kad dabartinė padėtis – ne staiga susiklosčiusi krizė, o veikiau seniai įtvirtinto susitarimo pasekmė.
„Nuo pat pradžių jie susitarė, kad kiekvienam iš jų reikia savo prieglobsčio. Iš pradžių tai padėjo išlaikyti santuokos pusiausvyrą, bet dabar tai atrodo ne tiek bendras sprendimas, kiek įrodymas, kaip atskirai jie gyvena“, – sako informuotas šaltinis.
