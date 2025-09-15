Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išklojo tiesą, kaip princą Williamą pakeitė gautas svarbus titulas

2025-09-15 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 07:45

Michaelas Gove’as, buvęs aplinkos, maisto ir kaimo reikalų valstybės sekretorius, atskleidė du reikšmingus pokyčius princo Williamo elgesyje, kai šis gavo svarbų titulą – tapo Velso princu.

Princas Williamas ir Kate Middleton su vaikais (nuotr. SCANPIX)
11

Michaelas Gove’as, buvęs aplinkos, maisto ir kaimo reikalų valstybės sekretorius, atskleidė du reikšmingus pokyčius princo Williamo elgesyje, kai šis gavo svarbų titulą – tapo Velso princu.

REKLAMA
0

Karališkosios šeimos narys, kuriam yra 43 metai, šį titulą gavo 2022 m. rugsėjo 9 d. iš savo tėvo karaliaus Karolio III – kitą dieną po karalienės Elžbietos II mirties.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princas Williamas ir Kate Middleton
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Gavus svarbų titulą pasikeitė 2 dalykai

M. Gove’as ne kartą buvo susitikęs su Williamu darbo reikalais, pavyzdžiui, 2018 m. dalyvavo bendroje diskusijoje, vykusioje vyriausybės konferencijoje dėl neteisėtos prekybos laukiniais gyvūnais.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, Williamui iš Kembridžo hercogo tapus Velso princu, aiškiai pasikeitė jo „autoritetingumas“ ir „pasitikėjimas savimi“, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA

Atsimindamas 2022 m. vykusį susitikimą, M. Gove’as pasakojo: „Buvau pakviestas susitikti su Williamu, nes jis norėjo padaryti viską, ką gali, kad paremtų viršūnių susitikimą.“

Vėliau, kai Williamas ruošėsi pradėti savo projektą dėl benamystės masto mažinimo, Michaelas, tuo metu ėjęs teritorinės sanglaudos, būsto ir bendruomenių valstybės sekretorių pareigas, buvo tarp politikų, su kuriais jis konsultavosi.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis turėjo gana daug žinių apie iššūkius, buvau sužavėtas“, – atskleidė M. Gove’as, rašoma Valentine Low knygoje „Power and the Palace“.

Buvęs Lankasterio hercogystės kancleris pridūrė: „Kai susitikau su juo dėl neteisėtos prekybos laukiniais gyvūnais, jis buvo žavus ir gana užtikrintas. Bet tai buvo labiau tokio pobūdžio pokalbis su reikšme: „Ką galiu padaryti, kad padėčiau?“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip Velso princas, jis kalba labiau taip: „Štai mano planai“. Ir nors tam tikrais momentais jis nusileisdavo savo komandos nariams, buvo aišku, kad jis yra už viską atsakingas. Buvo juntama, kad sustiprėjo jo autoritetingumas ir pasitikėjimas savimi.“

Velso princo titulas oficialiai įtvirtino Williamą kaip sosto įpėdinį

Williamui suteiktas Velso princo titulas oficialiai jį įtvirtino kaip sosto įpėdinį. Nuo to momento jis ėmėsi ryškesnio konstitucinio ir ceremoninio vaidmens, atstovaudamas karaliui valstybės renginiuose ir tarptautinėse kelionėse.

REKLAMA

Jo dėmesys problemoms taip pat išsiplėtė – nuo anksčiau remtų sričių, tokių kaip gamtosauga, psichikos sveikata ir benamystė, prie platesnės, nacionalinės ir pasaulinės perspektyvos.

Kartu su žmona Catherine, kuri tuo pat metu tapo Velso princese, jie, kaip pranešama, perėmė naujas tarnybas, personalą, iškilmingas pareigas bei globą, anksčiau sietą su karaliaus Karolio III, dar būnant Velso princu, titulu.

REKLAMA

Kartu su išaugusiomis pareigomis taip pat ruošiasi reikšmingam asmeniniam pokyčiui. Su trimis vaikais – princu George’u, princese Charlotte ir princu Louisu – jie šiemet persikels į naujus namus.

Šeima šiuo metu gyvena Adelaidės kotedže, keturių miegamųjų name Vindzore, kur praleido pastaruosius trejus metus. Jų naujieji namai – „Forest Lodge“, saugomas dvaras Vindzoro Didžiajame parke – suteiks kur kas daugiau erdvės, nes turi aštuonis miegamuosius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kensingtono rūmų pranešime patvirtinta, kad Williamas ir Kate patys finansuos persikėlimą bei remontą, užtikrindami, kad mokesčių mokėtojams tai nesukels papildomos naštos.

Tuo tarpu karalius Karolis III ir karalienė Camilla laiką leidžia keliose rezidencijose, o pagrindiniais jų namais išlieka „Clarence House“ Londone. Nors Bakingamo rūmai oficialiai yra karališkoji rezidencija, šiuo metu čia atliekami kapitaliniai remonto darbai, kurie, kaip planuojama, tęsis maždaug iki 2027 m.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)
Kate Middleton ir princo Williamo gyvenime – pokyčiai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų