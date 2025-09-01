Paaiškėjo, kokį vardą karališkoji šeima davė neseniai gimusiam kūdikiui

Apie mažylio atėjimą į pasaulį pora paskelbė socialiniame tinkle „Instagram“, kur princesė Claudia paviešino kelias žavingas nuotraukas. Šeima atskleidė, kad berniukas, gimęs praėjusį mėnesį, gavo Nikolai vardą.
Tai yra jau antrasis jų vaikas – pora taip pat augina pirmagimį sūnų Leopoldą.
Nuotraukose matyti kūdikis su megztiniu, apklotas pledu su išsiuvinėtu vardu „Nikolai“, o vienoje iš jų jis švelniai glaudžiamas mamos glėbyje.
Karališkosios giminės šaknys
Princas Josef-Emanuel yra princo Nikolo iš Lichtenšteino sūnus ir princo Hanso-Adamo II, dabartinio šalies monarcho, sūnėnas. Jo mama – Liuksemburgo princesė Margaretha, dabartinio Liuksemburgo didžiojo kunigaikščio Henrio sesuo.
Būdamas jaunas, princas persikėlė į Jungtinę Karalystę, kur studijavo prestižinėje Sandhursto karališkojoje karo akademijoje ir prisijungė prie Airijos gvardijos. 2010 m. jis dalyvavo „Trooping the Colour“ ceremonijoje, kur turėjo garbę įteikti savo pulko vėliavą velionei karalienei Elžbietai II.
2022 m. princas vedė savo mylimąją Claudią, dar žinomą kaip Cloclo. Jų vestuvės vyko įspūdingoje ceremonijoje Kartachenos mieste, o tarp svečių buvo ir kelių Europos karališkųjų šeimų nariai.
