Išklojo keisčiausius Karolio III reikalavimus: užgaidos atima žadą

Vienas autorius, rašantis apie karališkąją šeimą, atskleidė, ką monarchas visada pasiima į keliones – pradedant lova ir asmeniniu tualetiniu popieriumi, baigiant kraujo atsargomis, rašoma mirror.co.uk.
Ne tik lagaminas – atskiras sunkvežimis su baldais
Bestselerio „Rebel King“ autorius Tomas Boweris pasakoja, jog Karalius Karolis III į šiaurės Angliją buvo atsivežęs visą sąrašą netikėtų daiktų.
Į kelionę jo darbuotojai iš anksto išsiuntė sunkvežimį su baldais, kurie turėjo pakeisti svečių kambariuose stovinčius puikios būklės baldus.
„Tai buvo ne šiaip viena kita spintelė, – rašė T. Boweris. – Sunkvežimyje buvo visi Karolio ir Kamilos miegamojo baldai, įskaitant specialią ortopedinę lovą ir patalynę.“
Be to, darbuotojai taip pat atvežė nedidelį radiją, asmeninį klozeto dangtį, „Kleenex Premium Comfort“ tualetinio popieriaus ritinėlius, „Laphroaig“ viskio butelį, į buteliukus išpilstytą vandenį (abiems miegamiesiems) bei du paveikslus su Škotijos aukštumų peizažais.
Karališkas meniu ir asmeninis kokteilis
Pasak autoriaus, po baldų Karolio rezidenciją pasiekė ir jo ekologiškas maistas. Tai, kaip rašo T. Boweris, net privertė šeimininkus apsigalvoti dėl pakartotinio monarchų kvietimo viešnagei: „Nepaisant malonios jų draugijos, šeimininkai nusprendė daugiau jų nekviesti.“
Kiti karališkųjų rūmų ekspertai patvirtina šį įprotį. Tina Brown knygoje „The Palace Papers“ pasakoja, kad Karolis net į vakarienes atsinešdavo iš anksto paruoštą savo mėgstamą kokteilį.
„Skirtingai nei karalienė, kuri visuomet valgė tai, kas buvo patiekta, princas Karolis iš anksto nurodydavo savo meniu pageidavimus, o kartais atvykdavo į vakarienę su savo apsaugos darbuotoju, kuris atnešdavo jau paruoštą kokteilio taurę, kuri būdavo perduodama liokajui ir patiekiama princo stiklinėje“, – rašė T. Brown.
Kraujo maišelis lagamine
Be namų patogumų, Karolis laikosi ir vienos griežtos karališkosios protokolo taisyklės – į keliones jis pasiima savo kraujo atsargas.
Tai yra standartinė praktika monarchams vykstant į užsienio vizitus, kad, prireikus kraujo perpylimo, būtų užtikrintas tikslus atitikimas.
Velionės karalienės buvęs spaudos sekretorius Dickie Arbiteris pasakojo žurnalui „Hello!“ : „Reikia užtikrinti, kad būtum pasiruošęs bet kokiai situacijai. Lėktuve būdavo gabenamas kraujas, nes niekada negali būti garantuotas, kad kelionės vietoje rasite tinkamą kraujo tipą perpylimui.“
Be kraujo, dar viena būtinybė karališkoms kelionėms – juodi drabužiai. Jie visada supakuojami tam atvejui, jei kelionės metu kas nors netikėtai mirtų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!