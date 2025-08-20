Skandalingų karališkosios šeimos biografijų autorius atrado naują auką: atskleidė, apie ką rašys

Po to, kai jo knyga apie princą Andrew sukėlė didžiulį ažiotažą, skandalingai pagarsėjęs britų rašytojas Andrew Lownie atskleidė, kad jau ruošiasi kitam karališkam „sprogimui“ – šįkart apie velionį princą Philipą, rašo mirror.co.uk.
Nuo Jorko rūmų griūties iki Edinburgo hercogo paslapčių
Vos prieš savaitę pasirodė A. Lownie knyga „The Rise and Fall of the House of York“, nušviečianti princo Andrew gyvenimo nuosmukį. Tačiau autorius nelaukia – jis patvirtino, kad ketverius metus skirs darbui prie naujo biografinio kūrinio apie princą Philipą, Edinburgo hercogą.
„Jau pateikiau visus informacijos prašymus dėl knygos apie Philipą… dirbu labai intensyviai, kad surinkčiau viską, ką galiu“, – „Mail on Sunday“ sakė A. Lownie.
Netikėtas radinys – dokumentas, slėptas šimtmetį
Vienas pirmųjų A. Lownie atradimų – princo Philipo ankstyvas mokyklos pažymėjimas, kuris oficialiai turėjo būti neprieinamas visuomenei net 100 metų.
„Kodėl jie tai laikė paslaptyje šimtmetį – nesuprantu. Bet aš jį gavau. Jame – jo rekomendacijos Karališkajam laivynui. Dabar jis deklasifikuotas ir prieinamas. Laikai keičiasi – metas pradėti atverti daugiau karališkųjų archyvų“, – pabrėžė autorius.
Knyga turėtų pasirodyti beveik po dešimtmečio nuo princo Philipo mirties. A. Lownie mano, kad per tą laiką visuomenės požiūris į hercogą bei monarchiją apskritai bus pasikeitęs:
„Žmonės gali būti pasirengę išgirsti daugiau istorijų apie jo asmeninį gyvenimą. Šiandien iš monarchijos tikimasi skaidrumo.“
Princas Andrew: nauji liudijimai ir perrašoma knyga
Kalbėdamas apie savo naujausią knygą „Entitled“, A. Lownie taip pat atskleidė, kad leidykla paprašė jo parengti visiškai naują šio kūrinio versiją, nes po publikacijos atsirado dar daugiau šaltinių, pasiryžusių kalbėti apie princą Andrew.
„Neįtikėtina, kiek žmonių kreipėsi pasirodžius knygai. Tie, kurie anksčiau tylėjo, dabar nebenori slėpti savo istorijų ar dengti Andrew iš klaidingos ištikimybės. Net solidūs, gerbiami žmonės, kurie iš pradžių atsisakė kalbėti, dabar dalijasi paslaptimis, kurias saugojo metų metus“, – pasakojo A. Lownie.
Pasak jo, tai nebus keli papildomi skyriai – knyga bus perrašyta nuo pradžios iki galo, kad 2026-ųjų vasarą pasirodytų visiškai nauja versija minkštais viršeliais.
„Mano knyga sulaužė inerciją, supančią princą Andrew“, – užtikrino autorius.
