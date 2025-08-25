Atskleidė, ką velionė karalienė iš tiesų manė apie Donaldą Trumpą

Tąsyk komentatoriai jį kaltino nemandagumu ir nesiskaitymu su karališkaisiais protokolais. Tačiau, kaip dabar paaiškėja, viskas nebuvo taip, kaip atrodė iš pirmo žvilgsnio, rašoma mirror.co.uk.
Nauji karališkosios šeimos šaltinių pasakojimai atskleidžia kitą istorijos pusę – apie tikrąją monarchės nuomonę, jos pasiruošimą vizitui ir netgi šiltą ryšį, užsimezgusį tarp dviejų neeilinių asmenybių.
Vizitas, kuris nustebino visus
Vyresnysis rūmų darbuotojas, kalbėdamas su „MailOnline“, atskleidė, kad priešingai nei viešai sklandžiusioms kalboms, D. Trumpas iš tikrųjų nevėlavo susitikti su karaliene:
„Jis atvyko tiksliai laiku. Karalienė išėjo anksti, nes norėjo apžiūrėti pakylą ir laiptus, kurie visada buvo svarbūs tuo jos gyvenimo etapu.“
Šaltinis taip pat pažymėjo, jog tai buvo pirmasis didelis įvykis monarchės gyvenime po Edinburgo hercogo pasitraukimo iš viešųjų pareigų, todėl ji ypatingai kruopščiai ruošėsi.
„Ji norėjo viską padaryti teisingai. Tas pats buvo ir su karių apžiūra. Visą jos valdymo laiką hercogas lydėdavo lankytoją apžiūrai, o ji to anksčiau nebuvo dariusi“, – pridūrė rūmų narys.
Būtent tuo metu ir įvyko akimirka, kuri apskriejo pasaulio žiniasklaidą – kai D. Trumpas eidamas atsidūrė priešais karalienę. Tačiau, anot rūmų šaltinių, tai nebuvo nemandagumas:
„Lankytojai visada laukiami eiti pirmi, o karalienė gestu parodė jam eiti priekyje.“
Nuoširdus pokalbis ir ilgesnis nei planuota susitikimas
Po karių apžiūros D. Trumpas su žmona Melania buvo pakviesti į kambarį arbatos. Būtent ten, pasak šaltinių, užsimezgė šiltas ryšys tarp monarchės ir prezidento.
„Tai nebuvo vien tuščios kalbos. Jie aptarinėjo politikos klausimus. Jis buvo labai žavus, viso susitikimo metu elgėsi kuo puikiausiai“, – atskleidė personalo narys.
Susitikimas, planuotas 20 minučių, užtruko net 40. Juos suartino bendri ryšiai su Škotija – tiek karalienė, tiek D. Trumpas turėjo ten žemės, o jų motinos buvo škotės.
Šis vizitas akivaizdžiai paliko stiprų įspūdį ir pačiam prezidentui. Po kelerių metų, prisimindamas nuotraukas su karališkąja šeima, D. Trumpas neslėpė pagarbos:
„Tai aukščiausio lygio istorijos dalis. Ji buvo neįtikėtina. Mes turėjome tikrai gerus santykius. Štai Karalius Karolis III – jis tikrai geras žmogus. Camilla yra fantastiška.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!