Karalius į šventę sugalvojo pasikviesti karvę: atvykusi svečius pribloškė savo elgesiu

2025-10-01 13:55
Karalius Karolis III vakar surengė šventę Clarence House sode Londone, kurioje nestigo šypsenų ir netikėtumų.

Karalius Karolis III vakar surengė šventę Clarence House sode Londone, kurioje nestigo šypsenų ir netikėtumų.

Naujienų portalas „The Mirror“ teigia, kad renginio metu įspūdžių sukėlė ne tik monarcho kalbos, bet ir ypatinga viešnia – apdovanojimus pelniusi karvė Poppy.

Karvė sugriovė stalą ir įšoko į gyvatvorę

Į šventę pakviesta Sussex veislės karvė Poppy, priklausanti „Duchy“ ūkiui, netrukus po atvykimo prajuokino karalių ir svečius. Gyvūnas nugriovė staliuką ir įšoko į žemą gyvatvorę, o jos prižiūrėtojas Leighton Snelgrove atsiprašė monarcho už tokį „incidentą“.



Karalius, užsidėjęs akinius nuo saulės, reagavo su humoru ir nuramino svečius:

„Nestumkite jos atgal į mano gyvatvorę.“

Dar po kelių minučių Poppy „paženklino“ Karolio sodą – nusišlapino tiesiog ant takelio, tačiau karalius ir tai priėmė su šypsena.

50 milijonų svarų gera valia

Šventė Clarence House surengta paminėti 35-ąsias „Duchy Originals“ įkūrimo metines ir pasidžiaugti, kad nuo 2009-ųjų, kai prekės ženklas susijungė su „Waitrose“, labdarai surinkta net 50 mln. svarų sterlingų. Lėšos buvo paskirstytos daugiau nei 1000 organizacijų – nuo aplinkosaugos fondų iki jaunimo paramos iniciatyvų.

Kalbą sakęs Didžiojo Londono lordas leitenantas seras Kenneth Olisa pabrėžė, kad ši suma „turėjo giluminį ir toli siekiantį poveikį kuriant tvarias bendruomenes“.

Keturkojai svečiai ir pyrago akimirka

Be karvės Poppy, renginyje dalyvavo ir du šunys – 9 metų kokerspanielis Mexas bei 20 mėnesių labradudelis Monty. Jie pristatyti kaip „Wag & Company“ iniciatyvos dalis, kuri padeda vienišiems senjorams.

Karalius Karolis III taip pat apžiūrėjo naujus ekologiškus „Duchy Originals“ produktus bei pakuotes. Šventę jis užbaigė supjaustydamas „Waitrose“ vaisių pyragą ir šmaikščiai pamojuodamas peiliu ore:

„Tikiuosi, pyragas jums patiks!“

Šventė Londone dar kartą parodė monarcho gebėjimą derinti rimtą labdaros veiklą su paprastomis, bet šypseną keliančiomis akimirkomis.

