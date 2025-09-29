Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Susitikęs su tėvu princas Harry jam atnešė 1 daiktą: paaiškėjo, kokį

2025-09-29 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 15:25

Po ilgos pertraukos princas Harry ir karalius Karolis III pagaliau susitiko – pirmą kartą per 19 mėnesių. Rugsėjo 10 d. įvykęs susitikimas sulaukė didelio dėmesio, o dabar paaiškėjo daugiau smulkmenų apie šią intriguojančią akimirką.

Karalius, Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
28

1

Per susitikimą Sasekso hercogas padovanojo karaliui jautrią dovaną – savo šeimos nuotrauką. Iš pradžių žiniasklaida rašė, kad nuotraukoje matomi Harry žmona Meghan Markle ir jų vaikai: 6 metų sūnus Archie bei 4 metų dukra Lilibet.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princas Harry ir Meghan Markle
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Harry ir Meghan Markle

Princas Harry su karaliumi apsikeitė dovanomis

Tačiau princo atstovas patikslino, kad nuotraukoje iš tikrųjų nebuvo pavaizduoti pats princas ir hercogienė:

„Nors norėtume, kad tokios detalės liktų privačios, galime patikslinti, kad nuotrauka buvo perduota, tačiau joje nebuvo hercogo ir hercogienės“, – teigė jis. 

Pranešama, kad karalius taip pat padovanojo princui dovaną jo 41-ojo gimtadienio proga, kurį Harry šventė kelias dienas vėliau, rugsėjo 15 d.

Nepaisant mandagių bučinių į skruostą ir pokalbio metu vykusių dovanų mainų, jų 53 minučių trukmės susitikimas nebuvo oficialus susitaikymas.

Princo Harry pozicija labiau priminė „oficialaus svečio“ statusą Jungtinėje Karalystėje, o ne artimo šeimos nario, rašo UNIAN. 

 

