Susitikęs su tėvu princas Harry jam atnešė 1 daiktą: paaiškėjo, kokį

Per susitikimą Sasekso hercogas padovanojo karaliui jautrią dovaną – savo šeimos nuotrauką. Iš pradžių žiniasklaida rašė, kad nuotraukoje matomi Harry žmona Meghan Markle ir jų vaikai: 6 metų sūnus Archie bei 4 metų dukra Lilibet.
Princas Harry su karaliumi apsikeitė dovanomis
Tačiau princo atstovas patikslino, kad nuotraukoje iš tikrųjų nebuvo pavaizduoti pats princas ir hercogienė:
„Nors norėtume, kad tokios detalės liktų privačios, galime patikslinti, kad nuotrauka buvo perduota, tačiau joje nebuvo hercogo ir hercogienės“, – teigė jis.
Pranešama, kad karalius taip pat padovanojo princui dovaną jo 41-ojo gimtadienio proga, kurį Harry šventė kelias dienas vėliau, rugsėjo 15 d.
Nepaisant mandagių bučinių į skruostą ir pokalbio metu vykusių dovanų mainų, jų 53 minučių trukmės susitikimas nebuvo oficialus susitaikymas.
Princo Harry pozicija labiau priminė „oficialaus svečio“ statusą Jungtinėje Karalystėje, o ne artimo šeimos nario, rašo UNIAN.
Šaltinis:
tv3.lt
