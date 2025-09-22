Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Sužinojęs apie Markle nėštumą princas Williamas ištarė tik 3 žodžius: paaiškėjo, kokius

2025-09-22 10:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-22 10:20

Nors santykiai tarp brolių princų Williamo ir Harry pasiekę žemiausią tašką, tačiau buvo metas, kai broliai buvo itin artimi. Tokie jie buvo ir tada, kai Meghan Markle ir Harry sužinojo, kad laukiasi sūnaus Archie. Pranešus šią žinią princui Williamui, šis teištarė tris žodžius – paviešinta, ką jis pasakė išgirdęs džiugią žinią.

Sužinojęs apie Meghan Markle nėštumą princas Williamas ištarė 3 žodžius (nuotr. SCANPIX)
11

TAIP PAT SKAITYKITE:

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galbūt stebina tai, kad Saseksai nusprendė džiugią naujieną princui Williamui pranešti tą pačią dieną, kai jų pusseserė princesė Eugenie tuokėsi. Tai buvo 2018-ųjų spalis.

Harry ir Meghan Markle
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Harry ir Meghan Markle

Sužinojęs, kad Meghan laukiasi, princas Williamas ištarė 3 žodžius

Harry šį momentą aprašė savo memuaruose „Atsarginis“, rašo mirror.co.uk. Jis rašė:

„Euge tuokėsi su Jacku ir mes buvome nepaprastai laimingi dėl jos, o taip pat – savanaudiškai – dėl savęs, nes Jackas buvo vienas iš mūsų mėgstamiausių žmonių.

Meg ir aš turėjome išvykti į pirmąjį oficialų užsienio turą kaip sutuoktiniai, bet išvyką atidėjome kelioms dienoms, kad galėtume dalyvauti vestuvėse.

Be to, įvairūs su vestuvėmis susiję susibūrimai suteikė galimybę pasikalbėti su šeimos nariais akis į akį ir pranešti jiems mūsų gerąją naujieną.“

Jis tęsė: „Po priėmimo su gėrimais Šv. Jurgio salėje Meg ir aš pasitraukėme į šalį su Willy. Buvome didelėje salėje, ant sienų kabėjo šarvai. Keista salė, keistas momentas. Mes sušnibždėjome naujieną, Willy nusišypsojo ir pasakė: „Turime pasakyti Kate.“

Ji stovėjo kitoje salės pusėje, kalbėjosi su Pippa. Pasakiau, kad galime tai padaryti vėliau, bet jis primygtinai reikalavo. Tad nuėjome ir pasakėme Kate, ji taip pat plačiai nusišypsojo bei nuoširdžiai pasveikino. Abu sureagavo būtent taip, kaip tikėjausi.“

Karaliaus reakcija sušildė širdį

Harry taip pat prisiminė jautrų momentą, kai šią žinią apie nėštumą pranešė savo tėvui karaliui Karoliui III.

„Jis buvo sužavėtas sužinojęs, kad ketvirtą kartą taps seneliu, jo plati šypsena sušildė širdį“, – rašė princas.

Visai neseniai princas Harry pirmą kartą nuo 2024 m. vasario susitiko su savo tėvu, karaliumi Karoliu III. Tai buvo trumpas, 55 minutes trukęs susitikimas.

Manoma, kad nors jie abu dalyvavo renginiuose netoli vienas kito, Harry ir jo vyresnysis brolis Williamas taip ir nesusitiko – sakoma, kad įpėdinis nenorėjo matytis su šeimą palikusiu broliu.

Po išvykimo iš Jungtinės Karalystės Harry žengė netikėtą žingsnį – iškeliavo į Ukrainą, kur davė interviu. Pokalbyje su „The Guardian“ Harry patikino, kad jo „sąžinė rami“ po atvirų memuarų „Atsarginis“ išleidimo, tvirtindamas, jog jis „viešai neskalbė savo purvinų skalbinių“.

„Nemanau, kad viešai skalbiau savo purvinus skalbinius. tai buvo sudėtinga žinia, bet ją perdaviau pačiu geriausiu būdu. Mano sąžinė rami.

Žinau, kad atviravimas erzina kai kuriuos žmones ir prieštarauja nusistovėjusiai tvarkai. Knyga? Tai jau buvo skelbtų istorijų rinkinys. Buvo pateikta tik viena nuomonė ir tai reikėjo ištaisyti“, – atvirame interviu dėstė princas.

