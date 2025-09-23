Princas Harry paslapčia susitiko su 1 karališkos šeimos nariu: tai ne tėvas ar brolis

Paaiškėjo, kad viešėdamas gimtinėje princas Harry susitiko ir su kitu šeimos nariu, ne tik su karaliumi, tačiau apie šį susitikimą viešai nebuvo skelbiama.
Viešėdamas Jungtinėje Karalystėje susitiko ne tik su tėvu
Harry atstovas patvirtino, kad jis privačiai susitiko su princu Edwardu, Kento hercogu, Kensingtono rūmuose, taip išreikšdamas pagarbą po jo žmonos Katharine, Kento hercogienės, mirties. Ji mirė rugsėjo 4 d., sulaukusi 92 metų.
Daug karališkos šeimos narių dalyvavo hercogienės laidotuvėse, vykusiose rugsėjo 16 d. Karalių lydėjo Velso princas ir princesė, Edinburgo hercogienė, princesė Anne su vyru seru Timu Laurence’u ir, kiek netikėtai, princas Andrew bei Sarah Ferguson.
Harry laidotuvėse nedalyvavo. Jis jau buvo išvykęs iš Jungtinės Karalystės. Šaltinis „HELLO“ sakė, kad jis labai džiaugėsi per trumpą viešnagę „galėjęs susitikti su šeima, draugais ir kolegomis“, rašo mirror.co.uk.
„Jo vienintelis apgailestavimas buvo tas, kad negalėjo pasilikti ilgiau ir susitikti su daugiau žmonių, bet susitikimai Ukrainoje jau buvo seniai suplanuoti ir jam buvo svarbu ten būti asmeniškai – pamatyti „Invictus Games Foundation“ plėtrą bei pažangą „Superhumans“ centre.
Visa kelionė buvo tikra sėkmė visiems joje dalyvavusiems. Ji atsidavimas globojamoms organizacijoms ir reikalams, kurie jam rūpi, nė kiek nesumažėjo – jis jau kupinas energijos grįžti ir nuveikti dar daugiau“, – kalbėjo šaltinis.
Viešas interviu – dar viena kliūtis taikai su broliu
Harry susitikimas su karaliumi truko 55 minutes – tai buvo pirmasis jų susitikimas nuo 2024 m. vasario. Tai paskatino kalbas, kad jie planuoja matytis reguliariai ir galbūt kartu pasirodys viešuose renginiuose.
Stebėtojai taip pat užsiminė, kad tai gali atverti kelią Harry grįžti į karališkąją aplinką, tačiau hercogas tvirtina, kad yra labai patenkintas savo gyvenimu Kalifornijoje, JAV.
Po susitikimo su tėvu Harry išvyko į Ukrainą, kur davė itin atvirą interviu, tačiau buvusi BBC karališkoji korespondentė Jennie Bond mano, kad Harry būtų buvę „geriau patylėti apie susitikimą su tėvu“.
„Mirror“ ji sakė: „Jo pirmas komentaras buvo, kad tėtis buvo „puikus“. Ir nemanau, kad rūmai būtų turėję dėl to kokių nors problemų. Tačiau būti įtrauktam į kalbas apie tai, ar jis gailisi dėl savo išleistos knygos, buvo naivu.
Jis tiesiog negali susilaikyti nuo nuoskaudų kartojimo. Akivaizdu, kad jis atsakė į konkretų klausimą, aš viešai „skalbia purvinus skalbinius“. Jis turėjo tiesiog pasakyti, kad nekomentuos, ir perkelti pokalbio akcentą į vizitą Ukrainoje.
Būti sugundytam patvirtinti, kad jo sąžinė rami dėl visko, kaą jis parašė knygoje, ir kad „negali būti susitaikymo be tiesos“, – tai tiesiog dar viena bėda. Nemanyčiau, kad tai rimta bėda: jis nepasakė nieko, ko dar nebūtume girdėję. Tačiau tai galėjo sukelti aliarmą rūmuose. Atrodo, nėra garantijos, kad bet kas, ką pasako Harry, nepateks į viešumą.“
Nors tai galbūt ir nepakenks galimam susitaikymui su jo tėvu, Jennie mano, kad tokie komentarai nieko gero nežada, jei norima taikos su broliu princu Williamu.
Ji pridūrė: „Tai bus ypač nepriimtina Williamui. Jis saugo savo ir savo šeimos privatumą. Pasitikėjimas ir diskretiškuams yra šeimos santykių esmė. O Harry dar teks nueiti ilgą kelią, kol galės tikėtis atgauti brolio pasitikėjimą.“
