TV3 naujienos > Žmonės

Princas Williamas atvykęs į mokyklą pasisveikino su mokiniais: kas vyko toliau, jį paliko be žado

2025-09-29 13:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 13:55

Velse princas Williamas kartu su žmona, Velso princese Kate, apsilankė Sautporte, kur susitiko su šeimomis, kurios neteko artimųjų per tragišką 2024 m. ataką. Apsilankymo metu Williamas pavergė vietos moksleivių širdis.

Princas Williamas ir Kate Middleton (Nuotr. SCANPIX)
13

0

Per vizitą karališkoji pora pagerbė žuvusiųjų atminimą – Alice da Silva Aguiar, Bebe King ir Elsie Dot Stancombe, kurie tragiškai žuvo per išpuolį šokio pamokos metu. Williamas ir Catherine jau antrą kartą susitiko su šeimomis – pirmąkart jie lankėsi dar 2024 m. spalį, norėdami išreikšti palaikymą bendruomenei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pavergė vaikų širdis

Šįkart pora apsilankė vietos mokyklose: Churchtown Primary School, kur mokėsi Bebe ir Alice, bei Farnborough Road Infant and Junior School, kur lankėsi Elsie. Būtent ten Williamo reakcija į vaikų pasveikinimą sulaukė ypatingo dėmesio.

Princas, kreipdamasis į mokinius, pasakė: „Laba diena, visi“.

Tačiau liko nustebintas, kai visa salė vieningai atsakė: „Laba diena, pone Prince“. Williamas plačiai nusišypsojo, netikėdamas, kokie pagarbūs ir nuoširdūs buvo vaikai.

Įrašą iš šio momento socialiniame tinkle pasidalijusi Anna parašė: „Princo Williamo juokas, kai mokiniai vienu balsu atsakė į jo pasisveikinimą“. Pats princas juokaudamas pridūrė, kad atrado „slaptažodį“, kuris išprovokuoja tokį atsaką.

Žmonės komentaruose rašė, koks „nuoširdus“ atrodo Williamas. Viena gerbėja pastebėjo: „Jis akivaizdžiai nesitikėjo tokios reakcijos. Jo šypsena – tokia miela ir tikra. Šaunuoliai vaikai“.

Sautporto gyventojai dėkojo už apsilankymą: „Tai reiškia tiek daug mūsų mažam pajūrio miesteliui“. Kiti prisiminė savo mokyklos dienas, kai kiekvieną rytą sveikindavo direktorių ir vieni kitus.

Komentaruose vaikai vadinti „labai pagarbiu ir mielu jaunimu“. Viena moteris rašė: „Tai tikrai nuoširdžiai miela. Įsivaizduokite, koks ypatingas jausmas vaikams kreiptis į princą tokiu titulu. O jis pats to visiškai nesitikėjo – dar labiau žavu“.

Dalis gerbėjų netgi palygino Williamą su jo motina, velione princese Diana: „Jo šypsena primena, lyg ji tebebūtų gyva – tiesiog nuostabiai gražu“.

Kiti pridėjo: „Princas Williamas taps nuostabiu karaliumi“.

