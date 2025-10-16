Paaiškėjo, ar princas Harry ir Meghan Markle norėtų atsiprašyti karališkosios šeimos

Pasak Richardo Edeno, viskas prasidėjo dar 2021 m., kai Meghan Markle interviu Oprah Winfrey apkaltino karališkosios šeimos narius rasizmu. P štai jau po dvejų metų princas Harry savo memuaruose „Spare“ brolį ir svainę pavaizdavo itin neigiamai, rašoma dailymail.co.uk.
Nuo tada Velso princas ir princesė laikėsi tylos ir atstumo nuo Harry ir Meghan. Vienintelis jų viešas komentaras buvo Williamo atsakymas žurnalistui, kai šis paklausė apie rasizmo kaltinimus.
„Mes tikrai nesame rasistinė šeima“, – tuomet atsakė būsimasis karalius, neslėpdamas pasipiktinimo.
Tuo metu Williamas ir Kate susidūrė su dar vienu išbandymu – princesės liga. Po pilvo operacijos jai buvo diagnozuotas vėžys ir pradėtas gydymas.
Princas Harry ir Meghan turi savų užmojų
Vis dėlto, kaip rašo Edenas, per pastaruosius mėnesius Sasekso hercogas ir hercogienė ėmėsi aktyvios viešųjų ryšių kampanijos, siekdami susigrąžinti populiarumą Didžiojoje Britanijoje.
Pasak žurnalisto, šiame procese netiesiogiai dalyvauja ir karalius Karolis III, padedamas kai kurių aukšto rango patarėjų.
Liepos mėnesį „Mail on Sunday“ paviešino informaciją apie slaptą susitikimą tarp karaliaus padėjėjų ir Saseksų atstovų.
Londone vykusiame susitikime dalyvavo Harry ir Meghan komandos nariai, tarp jų – jų komunikacijos vadovė Meredith Maines ir karaliaus komunikacijos sekretorius Tobyn Andreae.
Nuo to laiko pasirodė daugybė publikacijų apie tariamą norą atkurti santykius tarp Harry, Meghan ir likusios karališkosios šeimos.
Šį mėnesį, pasak šaltinių, porai pavyko pasiekti proveržį – karalius sutiko susitikti su Harry per jo vizitą Londone. Tai buvo pirmasis jų susitikimas per 19 mėnesių.
Po pasibuvimo Clarence House rūmuose Harry buvo pastebėtas plačiai besišypsantis. Vėliau jis duotame interviu laikraščiui „The Guardian“ pareiškė, kad tikisi netrukus su Meghan ir vaikais – šešiamečiu Archie ir ketverių metų Lilibet – grįžti į Didžiąją Britaniją. „Ši savaitė mus aiškiai priartino prie to tikslo“, – sakė jis.
Pasak Edeno, Harry taip pat išreiškė norą, kad jo vaikai ateityje lankytų mokyklą Jungtinėje Karalystėje, o jis ir Meghan praleistų daugiau laiko šalyje, galbūt net apsigyvendami karališkoje rezidencijoje.
Vis tik rūmų šaltiniai teigia, kad karalius Karolis III neketina leisti Saseksams derinti karališkų pareigų su pelningais komerciniais projektais – tokiais, kokius jie vykdo nuo 2020 m., kai pasitraukė iš oficialių pareigų.
„Harry ir Meghan tai žino, bet jie nori išlaikyti draugiškus santykius su karaliumi ir turėti galimybę saugiai keliauti tarp Jungtinės Karalystės ir JAV“, – sakė šaltinis.
Vis dėlto Edenas įspėja, kad toks karaliaus žingsnis gali įstumti princą Williamą į itin nepatogią padėtį. Jo teigimu, jei Harry ir Meghan bus priimti atgal į šeimos ratą, tai gali pakenkti Williamo ir Kate reputacijai – ypač jei Saseksai neatsiprašys už praeities išpuolius.
Tuo metu pats Harry pabrėžė, kad nemato priežasties atsiprašyti: „Mano sąžinė švari“, – pareiškė jis.
„Karalius turi būti griežtas – jei nori tikro susitaikymo, jis privalo reikalauti, kad Harry pirmiausia atsiprašytų Williamo ir Kate. Tik tada galima kalbėti apie tikrą taiką šeimoje“, – rašo Richardas Edenas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!