Princas Williamas nesusilaikė: pravirko prieš kameras

Vaizdo įraše Velso princas lankosi Rhian Mannings namuose Kardife. 2012 metais moteris patyrė neįsivaizduojamą tragediją – netikėtai mirė jos vienerių metų sūnus George’as, o praėjus vos penkioms dienoms nusižudė jos vyras Paulas.
Po šios netekties Rhian įkūrė labdaros organizaciją „2Wish“, kuri padeda šeimoms, netekusioms vaikų ar jaunų žmonių iki 25 metų. Už savo veiklą ji buvo apdovanota „Mirror Pride of Britain“ apdovanojimu.
Jautrus pokalbis prie arbatos puodelio
Per šiltą ir nuoširdų pokalbį prie arbatos puodelio princas Williamas kalbėjo su Rhian apie skausmą, netektį ir pagalbos svarbą tiems, kuriuos paliečia savižudybė.
Princas teiravosi, kaip ji sugebėjo auginti savo vyresniuosius vaikus Holly ir Isaac‘ą po tragedijos.
Rhian prisipažino, kad iki šiol nesupranta, kaip šeima tai ištvėrė. Ji sakė, kad tuo metu niekas nekalbėdavo apie savižudybę – tai buvo tema, kuri egzistavo tik naujienose, todėl viskas atrodė labai painu.
Williamas kalbėjo apie klausimus, kurie dažnai lieka neatsakyti po savižudybės. Rhian prisipažino, kad iki šiol mąsto apie paskutines dienas su vyru ir klausia savęs, kaip galėjo nepastebėti ženklų.
Ji sakė: „Prieš prarandant George’ą, mes buvome tiesiog laimingi. Tai parodo, kad tokia nelaimė gali nutikti bet kam.“
Paklausta, ką norėtų pasakyti savo velioniui vyrui, Rhian atsakė: „Jei turėčiau dar vieną akimirką su juo, pasakyčiau tik viena – kodėl tu man nepasakei?“ Ji sakė, kad šį klausimą sau užduoda kiekvieną dieną.
Princas Williamas susigraudino ir akimirkai nutilo. Rhian paklausė, ar jam viskas gerai, o jis atsakė: „Atsiprašau, sunku užduoti tau šiuos klausimus.“ Ji jam tarė: „Žinau, kad sunku, juk pats patyrei netektį.“
Rhian pridūrė: „Gyvenimas gali mesti baisių išbandymų, bet kalbėdamas apie tai ir turėdamas vilties, gali eiti toliau.“
Williamas sakė: „Geriausias būdas užkirsti kelią savižudybei – apie tai kalbėti. Kalbėkite apie tai iš anksto su savo artimaisiais, su tais, kuriais pasitikite.“
Naujas pagalbos tinklas
Atviras pokalbis buvo paskelbtas tuo metu, kai Williamo ir Kate Karališkasis fondas pristatė Savižudybių prevencijos tinklą.
Jį remia 20 organizacijų, įskaitant Rhian labdaros fondą „2Wish“. Ši iniciatyva siekia stiprinti pagalbos sistemą ir keisti požiūrį į savižudybių prevenciją visoje Jungtinėje Karalystėje.
Tinklas sutelks dėmesį į savižudybės priežasčių šalinimą ir pagalbos teikimą tiems, kuriems jos reikia. Į jį įtrauktos organizacijos iš visų keturių Jungtinės Karalystės šalių – tiek vietinės pagalbos grupės, tiek prevencijos bei pagalbos artimiesiems tarnybos.
Karališkasis fondas pranešime teigia, kad per pirmuosius trejus metus šis tinklas sieks ilgalaikių pokyčių savižudybės supratimo ir prevencijos srityje.
Williamas sakė: „Šį tinklą sudarantys nuostabūs partneriai savo darbu padeda tiems, kuriems gresia savižudybė arba kurie yra jos paveikti.
Turėjau garbės susitikti su visais steigėjais ir savo akimis pamatyti jų bendruomenės pastangas suteikti viltį ir paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Jų pastangos dar kartą patvirtina tinklo misiją – reaguoti į savižudybes ir mažinti jų skaičių.“
