Išplitus gėdingam įrašui Meghan Markle tapo pajuokos objektu: „Ji aiškiai apsimeta“

Prieš išvykdama į Paryžiaus mados savaitę, Meghan savo „Instagram“ paskyroje pristatė naują produktą iš savo gyvenimo būdo prekės ženklo „As Ever“ – 2024 metų „Marlborough Sauvignon Blanc“ baltąjį vyną iš Naujosios Zelandijos bei atnaujintą abrikosų džemo ir apelsinų marmelado asortimentą.
Reklaminėse nuotraukose hercogienė įamžinta savo vilos Kalifornijoje virtuvėje, stovinti prie viryklės ir ištraukianti uogienės stiklainį iš puodo. Tačiau, kaip pastebėjo jos gerbėjai, Meghan laikė įrankį... aukštyn kojomis.
„Ji net stiklainio laikiklį laiko neteisingai!“
Karališkosios šeimos naujienų sekėjai socialiniuose tinkluose greitai sureagavo ir ėmė dalintis kadrais su pašaipiomis pastabomis.
„O Dieve! Ji laiko stiklainio pakėlėją aukštyn kojomis!!!“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas, ilgametis uogienių gamintojas, pridūrė: „Ji neteisingai naudoja įrankį! Aš pats konservuoju jau daugelį metų.“
Meghan nuotraukoje rankose laikė specialias stiklainio žnyples, kurios įprastai naudojamos karštiems stiklainiams ištraukti iš verdančio vandens. Tačiau vietoje to, kad laikytų jas už juodų guminių rankenų, ji buvo sugriebusi už lenkto metalo galo, tarsi darytų tai pirmą kartą.
Dar vienas internautas šmaikštavo: „Aišku, kad tu laikytum žnyples aukštyn kojomis...“
Kitas komentatorius ironizavo: „Štai Meghan apsimeta, kad pati gamina visus konservus savo virtuvėje. Kaip autentiška. Turbūt tai jai pirmas kartas. Aš dariau tą pačią klaidą, kol mama manęs nepataisė.“
Skepticizmas dėl „autentiškos“ istorijos
Daugelis socialinių tinklų vartotojų ėmė abejoti Meghan teiginiais, esą jos džemai įkvėpti „receptų, kuriuos ji kūrė savo namų virtuvėje“.
Vienas komentatorius rašė, kad šis epizodas tik dar labiau patvirtina, jog hercogienė „tiesiog pozuoja“ – o ne iš tiesų gamina produktus.
„Tai tiesiog PR triukas, o ne tikras namų gaminimas“, – rašė viena internautė.
Naujas produktas prieš išvyką į Paryžių
Šis įrašas pasirodė netrukus po to, kai Meghan tyliai paskelbė apie naują „As Ever“ vyno pristatymą – vos kelios dienos prieš jai pasirodant „Balenciaga“ mados šou Paryžiuje.
Socialiniuose tinkluose hercogienė paskelbė užuominą apie naują produktą, parašydama:„Mes girdėjome, kad jūsų pasiilgome. Mes sugrįžome... ir atsinešėme draugą“, – rašė ji.
Oficialiame „As Ever“ tinklalapyje pateikiamas išsamesnis naujojo vyno aprašymas.
„Mūsų pirmasis „Sauvignon Blanc“ yra gaivus ir subalansuotas, su citrusinių vaisių aromatais, švelnia pabaiga ir gaivinančiu universalumu“, – rašoma pristatyme.
„Šis kruopščiai pagamintas vynas puikiai tinka tiek kasdieniams vakarienės pasisėdėjimams, tiek šventinėms progoms – jį malonu dalintis, dovanoti ir ragauti bet kuriuo metų laiku“, – priduriama aprašyme.
