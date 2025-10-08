Karalius nutraukė tylą: parodė simbolinį gestą princui Harry ir Meghan Markle

Kaip praneša naujienų portalas „The Mirror“, monarchas savo oficialioje rezidencijoje Šiaurės Airijoje, Hillsborough pilyje, išdėliojo šeimos nuotraukas, tarp kurių – ir Sasekso hercogo bei hercogienės portretai. Tai, anot šaltinių, aiškus ženklas, kad karalius nori atkurti santykius su sūnumi ir jo šeima.
Įtampa po sprendimo
Primename, kad 2020 m. Harry (41 m.) ir Meghan (44 m.) paskelbė pasitraukiantys iš vyresniųjų karališkosios šeimos narių pareigų ir ketinantys gyventi savarankiškesnį gyvenimą Šiaurės Amerikoje. Tuo metu jie pabrėžė, jog tikisi ir toliau remti velionę karalienę Elizabeth II.
Vis dėlto santykiai su rūmais paaštrėjo po garsaus Oprah Winfrey interviu, kuriame pora prabilo apie gyvenimą rūmuose ir tariamus rasistinius komentarus prieš jų pirmagimio, princo Archie, gimimą.
Santykių atšilimas po karaliaus ligos
Situacija ėmė keistis, kai Harry skubiai atvyko į Jungtinę Karalystę, sužinojęs apie tėvo onkologinę ligą. Nuo tada tėvas ir sūnus keletą kartų susitiko, o paskutinį kartą – praėjusį mėnesį, kai kartu gėrė arbatą Clarence House rūmuose.
Šaltiniai teigia, kad nors pastarasis susitikimas buvo gana „oficialus“, tai vis tiek buvo žingsnis link artimesnių ryšių. Karaliaus gestas su nuotraukomis – dar vienas simbolinis bandymas parodyti atvirumą sūnui ir jo žmonai.
Andrew – be vietos ant sienos
Įdomu tai, kad tarp eksponuojamų nuotraukų nėra karaliaus brolio princo Andrew, kuris 2022 m. pasitraukė iš viešų pareigų dėl ryšių su nuteistu pedofilu Jeffrey Epsteinu.
Vienas šaltinis „The Mirror“ teigė:
„Istoriniai karališkieji rūmai sprendžia, kurios nuotraukos tinkamos eksponuoti, tačiau galutinį sprendimą priima pats karalius.“
Susitikimas
Po paskutinio Harry ir Karolio III susitikimo kai kurie britų leidiniai rašė, esą pokalbis buvo „labai formalus“, o hercogas jautėsi „oficialiu svečiu“. Tačiau Harry atstovai šiuos teiginius paneigė:
„Šie priskiriami citatai – visiškai išgalvoti. Tokie šaltiniai tik bando sužlugdyti bet kokį susitaikymą tarp tėvo ir sūnaus.“
Jie taip pat patvirtino, kad susitikimo metu buvo apsikeista dovanomis – Harry karaliui įteikė įrėmintą nuotrauką, tačiau joje nebuvo Sasekso poros.
