TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Netikėtas Meghan Markle ir Annos Wintour susitikimas Paryžiuje: šypsenos po ilgos tylos

2025-10-06 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 07:30

Paryžiaus mados savaitėje Meghan Markle ir legendinė „Vogue“ redaktorė Anna Wintour šiltai apsikabino bei apsikeitė komplimentais.

Netikėtas Meghan Markle ir Annos Wintour susitikimas Paryžiuje: šypsenos po ilgos tylos (nuotr. SCANPIX / stop kadras)
6

0

Vis dėlto, kaip rašo naujienų portalas mirror.co.uk, jų santykiai ne visada buvo tokie draugiški.

Tai buvo pirmasis Meghan vizitas į Europą per pastaruosius trejus metus. Ji, pasipuošusi balta „Balenciaga“ apranga, šeštadienį dalyvavo mados namų pavasario–vasaros kolekcijos pristatyme.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Meghan Markle renginyje Los Andžele
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Meghan Markle renginyje Los Andžele

Vaizdo įrašuose matyti, kaip ji šiltai sveikinasi su A. Wintour – šios moterys pasibučiuoja į skruostus, o mados redaktorė šypsodamasi sako:

„Atrodai nuostabiai, cherie.“

Nemaža įtampa

Tačiau, kaip primena mirror.co.uk, tarp šių dviejų įtakingų moterų anksčiau tvyrojo nemaža įtampa. Konfliktas esą kilo dar 2019 m., kai Meghan tapo britų „Vogue“ žurnalo svečių redaktore ir kartu su tuometiniu vyriausiuoju redaktoriumi Edwardu Enninfuliu kūrė leidinio numerį „Forces for Change“. Šis numeris buvo milžiniška sėkmė – išparduotas vos per dešimt dienų.

Kilo įtampa dėl „neįgyvendinamų“ prašymų

Vis dėlto, užkulisiuose, kaip rašo užsienio žiniasklaida, hercogienės elgesys sukėlė nemažai įtampos. Šaltiniai teigė, kad Meghan išsiuntė redakcijai sąrašą su šešiomis sąlygomis, tarp kurių buvo reikalavimai pačiai kontroliuoti fotografą, tekstą, viršelio antraštes ir galutinį maketą.

„Niekas tokių sąlygų negauna – net Beyonce“, – teigė šaltinis, cituotas portalo „Page Six“

Kadangi Enninful negalėjo patenkinti šių reikalavimų, Meghan esą kreipėsi tiesiai į Anna Wintour – tikėdamasi gauti ne tik didelį publikacijos dėmesį, bet ir dvigubą – JAV ir Jungtinės Karalystės – „Vogue“ viršelį.

Tačiau, anot šaltinių, A. Wintour nebuvo sužavėta šiuo pasiūlymu.

„Meghan paprašė surengti „Zoom“ susitikimą, kad Anna persvarstytų sprendimą. Wintour sutiko tik iš mandagumo“, – rašoma mirror.co.uk.

 

Projektas žlugo – kilo nesantaika

Kai Meghan reikalavimai buvo atmesti, ji esą nutraukė visą suplanuotą bendradarbiavimą. Tai, pasak šaltinių, labai supykdė „Vogue“ vadovus.

„Redakcija buvo įsiutusi praradusi projektą. Edwardas Enninful buvo tiesiog pasiutęs“, – sakė šaltinis, cituotas „Daily Mail“

Vis dėlto vėlesni šaltiniai, cituoti „Page Six“, tikino, kad Meghan ir Enninful išlaikė „šiltą ir pagarbią draugystę“, nors jų požiūriai į projektą ir išsiskyrė.

Šiandien Paryžiuje Meghan ir Anna Wintour šypsosi viena kitai, o jų draugiškas apsikabinimas, regis, galutinai užgesino senus gandus apie jų konfliktą.

