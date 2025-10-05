Meghan Markle sužibėjo Paryžiaus mados savaitėje: pasirodė dėl ypatingos priežasties

Kaip rašo naujienų portalas „People“, buvusi karališkosios šeimos narė žengė į „Balenciaga“ pristatymą šeštadienį, spalio 4-ąją, ir pademonstravo itin prabangų bei minimalistinį stilių.
Pasirinko elegancijos ir paprastumo derinį
Kaip skelbia „People“, 44-erių metų Sasekso hercogienė vilkėjo baltą, laisvo kirpimo apsiaustą, po kuriuo – tokios pat spalvos marškiniai. Meghan derino šviesų įvaizdį su juodais smailianosiais aukštakulniais, o plaukus surišo į tvarkingą, slick-back stiliaus kuodą.
Jos atstovas naujienų portalui „People“ patvirtino, kad hercogienė į renginį atvyko palaikyti Pierpaolo Piccioli, naujai paskirto „Balenciaga“ kūrybos direktoriaus.
„Per daugelį metų hercogienė ne kartą dėvėjo Pierpaolo kurtus drabužius. Jie glaudžiai bendradarbiavo kuriant įvaizdžius svarbiems momentams pasaulinėje arenoje“, – portalui „People“ sakė Meghan atstovas.
„Ji seniai žavisi jo meistriškumu ir šiuolaikiška elegancija, o šis vakaras – ne išimtis. Tai daugelio metų kūrybos ir draugystės kulminacija, kuri atsispindi jos palaikyme naujajame Piccioli kūrybiniame etape“, – pridūrė jis.
Mados savaitėje – pirmą kartą, bet ne naujokė mados pasaulyje
Nors tai buvo pirmasis Meghan pasirodymas Paryžiaus mados savaitėje, dar serialo „Suits“ laikais ji dažnai lankydavosi Niujorko ir Toronto mados savaitėse, dalyvavo keliuose pristatymuose 2013–2015 metais.
Nuo 2020-ųjų, kai Meghan ir princas Harry pasitraukė iš karališkų pareigų, hercogienė vis dažniau pasirodo raudonuojuose kilimuose ir viešuose renginiuose, tačiau mados savaitės iki šiol vengė.
Per pastaruosius metus jos stilius pastebimai evoliucionavo – nuo oficialaus karališkojo įvaizdžio iki Montecito mamos, auginančios du vaikus: princą Archie (6) ir princesę Lilibet (4).
Ji išlieka stiliaus ikona, o jos pasirinkti prekių ženklai – nuo „La Ligne“ iki „Cesta Collective“ – dažnai išparduodami per kelias valandas po pasirodymų viešumoje.
Balansas tarp prabangos ir prieinamumo
Kaip Meghan pati pasakojo viename savo „Netflix“ serialo „With Love“ epizode, jos stilius visada remiasi principu „high-low“ – prabangos ir kasdienio paprastumo deriniu.
„Tą dieną vilkėjau kelnes iš „Zara“, marškinius iš itališko prekės ženklo „Loro Piana“ ir megztinį iš Kalifornijos dizainerės Jenni Kayne“, – sakė hercogienė.
Laukia kelionė į Niujorką
Kaip primena naujienų portalas „People“, jau kitą savaitę Meghan ir princas Harry vyks į Niujorką, kur priims „Project Healthy Minds“ organizacijos apdovanojimą „Humanitarians of the Year“ („Metų humanitarai“).
Šis įvertinimas jiems skiriamas už pastangas kurti saugesnę interneto erdvę vaikams ir šeimoms, taip pat už indėlį į psichinės sveikatos gerinimą visame pasaulyje.
„Dirbti su šeimomis ir jaunais žmonėmis, siekiant prioritetizuoti saugumą internete, buvo vienas prasmingiausių mūsų gyvenimo darbų“, – portalo „People“ cituojamame pareiškime sakė Sasekso hercogai.
Prieš grįždami į Kaliforniją, pora dalyvaus ir „World Mental Health Day Festival“ renginyje spalio 10 dieną.
