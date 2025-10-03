Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Naujausias princo Williamo ir Kate Middleton poelgis sukėlė tikrą skandalą

2025-10-03 20:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 20:10

Forest Lodge dvaras Vindzoro Didžiajame parke taps naujaisiais princo Williamo ir Kate Middleton namais, o apie persikraustyma šeima paskelbė jau prieš kurį laiką, tačiau ši žinia papiktino vietos gyventojus, dėl saugumo priemonių.

Kate Middleton (Nuotr. SCANPIX)

Forest Lodge dvaras Vindzoro Didžiajame parke taps naujaisiais princo Williamo ir Kate Middleton namais, o apie persikraustyma šeima paskelbė jau prieš kurį laiką, tačiau ši žinia papiktino vietos gyventojus, dėl saugumo priemonių.

0

Kaip rašo The Sun, aplink rezidenciją įrengta apsauginė tvora ir stebėjimo kameros, o teritorija, kurios perimetras siekia 3,7 km, paskelbta draudžiama zona, rašo unian.net.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pažeidėjai bus sulaikyti

Pagal 2005 m. Sunkios organizuotos nusikalstamumo ir policijos įstatymą, saugantį karališkosios šeimos narių nuosavybę bei karūnai priklausančias žemes, bet kuris pažeidėjas gali būti sulaikytas.

Tokios priemonės jau sukėlė pasipiktinimą tarp vietos gyventojų ir šunų augintojų. Žmonės pripažįsta, kad karališkosios šeimos saugumas svarbus, tačiau dėl naujų taisyklių jie neteko automobilių stovėjimo aikštelių ir mėgstamų pasivaikščiojimo takų.

„Mano šuo mėgo šiuos laukus, dabar turėsime ieškoti kitos vietos pasivaikščiojimams“, – skundėsi vienas gyventojas.

Kaip anksčiau skelbė šaltiniai, princesė Kate nusprendė laikinai atsisakyti viešų pareigų, kad galėtų atsigauti po ligos ir praleisti daugiau laiko su vaikais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)
Nauji princo Williamo ir Kate Middleton kaimynai nebegali tylėti: „Tai – smūgis į veidą“ (12)
Princas Williamas ir Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
Paaiškėjo tikrasis princo Williamo ir Kate Middleton turtas: sumos – stulbinančios (2)

