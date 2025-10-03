Naujausias princo Williamo ir Kate Middleton poelgis sukėlė tikrą skandalą

Kaip rašo The Sun, aplink rezidenciją įrengta apsauginė tvora ir stebėjimo kameros, o teritorija, kurios perimetras siekia 3,7 km, paskelbta draudžiama zona, rašo unian.net.
Pažeidėjai bus sulaikyti
Pagal 2005 m. Sunkios organizuotos nusikalstamumo ir policijos įstatymą, saugantį karališkosios šeimos narių nuosavybę bei karūnai priklausančias žemes, bet kuris pažeidėjas gali būti sulaikytas.
Tokios priemonės jau sukėlė pasipiktinimą tarp vietos gyventojų ir šunų augintojų. Žmonės pripažįsta, kad karališkosios šeimos saugumas svarbus, tačiau dėl naujų taisyklių jie neteko automobilių stovėjimo aikštelių ir mėgstamų pasivaikščiojimo takų.
„Mano šuo mėgo šiuos laukus, dabar turėsime ieškoti kitos vietos pasivaikščiojimams“, – skundėsi vienas gyventojas.
Kaip anksčiau skelbė šaltiniai, princesė Kate nusprendė laikinai atsisakyti viešų pareigų, kad galėtų atsigauti po ligos ir praleisti daugiau laiko su vaikais.
