TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Moteris, kuri praleido daug laiko su Kate ir princu Williamu: kai kameros išsijungia, pamato juos kitokius

2025-09-28 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 15:00

Princas Williamas ir Kate Middleton niekada nebuvo tokie artimi viešumoje kaip Harry ir Meghan, tačiau, pasak karališkosios šeimos ekspertės Katie Nicholl, užkulisiuose viskas atrodo kitaip.

Kate Middleton (Nuotr. SCANPIX)

0

Princas Williamas ir Kate kitų metų balandį švęs savo 15-ąsias vestuvių metines – neabejotinai reikšmingą sukaktį po pastarųjų metų išbandymų ir įtampos, skelbė mirror.co.uk.

Prakalbo apie karališką porą

„Jie linkę švęsti kukliai, tačiau manęs nenustebintų, jei kitais metais jie sugalvotų ką nors ypatingo, kad paminėtų 15 bendro gyvenimo metų“, – sako karališkosios šeimos ekspertė Katie Nicholl.

„Jie išgyveno tiek daug, ir, žinoma, kiekvieni metai, kuriuos Kate pragyvens, bus dar vieni metai be vėžio – tai tikrai verta pažymėti“, – priduria ji.

Nors sumaištis, kurią išgyveno ji ir princas Williamas, galėtų bet kurią porą pastūmėti prie lūžio taško, panašu, kad jų atveju viskas priešingai – tai tik sustiprino jų ryšį.

Katie dalijasi savo pastebėjimais: „Esu buvusi su jais daug kartų, ir kai kameros išsijungia, dažnai matai, kaip jie nueina nuošaliau, ir Kate uždeda ranką jam ant liemens, o jis – ranką jai ant nugaros. Tarp jų jaučiama nuostabi artuma, ir nors santuokos pradžioje jie atrodė drovūs rodyti švelnumą viešumoje, dabar jie daug labiau pasitikintys savimi.“

Karališkosios šeimos biografas Christopheris Andersenas, parašęs knygą „Karalius“, pabrėžia, kad juos suartino bendras „išdykęs“ humoro jausmas. Nors juokelius jie kiek prislopino dėl mažų vaikų, „jie vis dar sugeba vienas kitą prajuokinti iki ašarų“.

