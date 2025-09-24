Kate Middleton ir princas Williamas ryžosi itin jautriam žingsniui: nustebino visus

Velso princas ir princesė vakar atvyko į Mersisaido miestą, kur pagerbė nužudytųjų atminimą ir parodė paramą bendruomenei, vis dar išgyvenančiai skausmą po pražūtingo išpuolio 2024-aisiais, nusinešusio trijų mergaičių gyvybes, tarp jų – devynerių Alice da Silva Aguiar ir šešerių Bebe King.
Iš princo Williamo ir Kate Middleton – jautrus gestas
Vakar princesė ir princas taip pat kalbėjosi su vietos gyventojais apie tai, kaip ši tragedija paveikė miestą, kuriame susikūrusi glaudi bendruomenė. Jie susitiko ir su pirmaisiais į įvykio vietą atvykusiais gelbėtojais, rašo mirror.co.uk.
Atvykę į Sautportą, Williamas ir Kate nuvyko į Franboro kelio pradinę ir jaunesniųjų klasių mokyklą, kurioje mokėsi mažoji Elsie. Karališkąją porą pasitiko Mersisaido pavaduojantis lordas leitenantas Peteris Oliveris, Siftono merė June Burns, Siftono tarybos vadovė Marion Atkinson ir vadovas Philipas Porteris.
Pradinės mokyklos vadovė Jennie Sephton ir jaunesniųjų klasių mokyklos vadovas Adrianas Antellas pristatė karališkąją porą mokyklos tarybos nariams – po 16 vaikų iš abiejų mokyklų.
Mokykloje Williamas ir Kate kalbėjosi su mokytojais apie tai, kaip mokyklos bendruomenę paveikė tragedija ir kokia parama buvo suteikta mokiniams, darbuotojams ir vietos bendruomenei.
Vėliau Velso princas ir princesė susitiko su Elsie tėvais, Jenni ir Davidu, bei jos jaunesniąja seserimi privačiame susitikime, o tada išvyko į kitą renginį mieste.
Kartu su Alice tėvu Sergiu Aguiaru, Davidas balandį bėgo Londono maratoną, skirtą dukrų atminimui, o princas ir princesė prisidėjo prie jų lėšų rinkimo.
Williamas ir Kate taip pat apsilankė „Churchtown“ pradinėje mokykloje, kur buvo atidaryta nauja atminimui skirta žaidimų aikštelė, sukurta pagerbiant buvusias mokines Bebe King ir Alice da Silva Aguiar. Jie patys paaukojo lėšų šiam projektui.
Po kruvino išpuolio Sautporto bendruomenė inicijavo lėšų rinkimo akciją memorialinei aikštelei įrengti Alice ir Bebe atminti. Likusios lėšos buvo paskirstytos labdaros organizacijoms, padėjusios miestui atsitiesti, taip pat trims fondams, įsteigtiems mergaičių atminimui.
Apsilankymo metu princas ir princesė taip pat susitiko su Bebe King ir Alice de Silva Aguiar tėvais bei kitais veiktais, paveiktais išpuolio. Princesė Kate segėjo apyrankę su Bebe vardu, kurią jai padovanojo mergaitės mama Lauren.
Po emocingo susitikimo Williamas ir Kate bendravo su Alice klasės draugais, kurie pristatė meninį projektą, rodantį išgyvenamą gedulą ir viltis ateičiai. Šeštokai karališkajai porai parodė „emocinės kelionės“ kūrinį, kabojusį ant sienos.
Princesė Kate pagyrė vaikus: „Nuostabu, kad sugebėjote savo patirtį paversti bendru meno kūriniu.“
Vėliau Kensingtono rūmų atstovas komentavo: „Princą ir princesę labai sužavėjo, kaip Sautporto bendruomenė susitelkė sunkių išbandymų akivaizdoje, parodydama meilės, ryšio ir vilties ateičiai galią.“
Tai jau antas kartas, kai Williamas ir Kate susitinka su aukų šeimomis – pirmą kartą jie susitiko 2024 m. spalį, atvyko išreikšti paramą ir išgirsti, kaip bendruomenė susivienijo po baisaus išpuolio. Jie praleido laiką su trijų mergaičių šeimomis ir šokių mokytoja, patekusia į išpuolį.
Vėliau jie taip pat susitiko su gelbėtojais, kurie padėjo aukoms, išklausė jų patirtis ir bendravo su psichikos sveikatos specialistais, teikiančiais ilgalaikę pagalbą Sautporto tarnyboms.
Princas Williamas buvo pažadėjęs šeimoms ir bendruomenei apsilankyti kuo greičiau. Nors jo vizitas buvo suplanuotas iš anksto, žmona prisijungti nusprendė vėliau. Teigiama, kad Kate norėjo parodyti „paramą, užuojautą ir atjautą vietos bendruomenei“.
Bebe, Alice ir Elsie žuvo praėjusiais metais, kai Axel Rudakubana įvykdė kraupų išpuolį peiliu per „Taylor Swift“ teminę šokių pamoką. Sausį 19-metis Rudakubana Liverpulio Karūnos teisme buvo nuteistas mažiausiai 52 metams už „sadistines“ trijų mergaičių žmogžudystes. Teisėjas jo nusikaltimus pavadino „šokiruojančiais“ ir „grynu blogiu“.
