Paaiškėjo tikrasis princo Williamo ir Kate Middleton turtas: sumos – stulbinančios

Karališkoji šeima jau seniai siejama su prabanga ir elegancija: didingais pastatais, tokiais kaip Bakingamo rūmai ir Vindzoro pilis, neįkainojamais brangakmeniais bei išskirtiniais drabužiais, rašoma mirror.co.uk.
Nors šiuolaikiniai karališkieji asmenys demonstruoja savo turtus kur kas rečiau nei jų pirmtakai, jie vis dar yra be galo turtingi. Tad kiek iš tiesų pinigų turi princas Williamas ir jo žmona Kate?
Williamo finansai
Princas Williamas perėmė Kornvalio hercogystę 2022 m. rugsėjį, po karalienės Elžbietos II mirties.
Šis privatus turtas vertas apie 1 mlrd. svarų sterlingų (1,15 mlrd. eurų) ir, kaip nurodyta hercogystės tinklalapyje, „finansuoja Velso princo ir jo šeimos viešąsias, labdaros ir privačias veiklas“.
2023 m. metinėje ataskaitoje skelbta, kad šio turto paskirstytinas perteklius siekė 24 mln. svarų sterlingų (27,49 mln. eurų).
Iš jų Williamas tais finansiniais metais gavo beveik 6 mln. svarų (6,8 mln. eurų) privačių pajamų, pranešė „Mirror“. Nors jam paprastai priklausytų visa 24 mln. suma, perėmęs sosto įpėdinio statusą finansinių metų viduryje jis buvo sudėtingesnėje finansinėje padėtyje.
Be pajamų iš hercogystės, Williamas paveldėjo lėšų iš šeimos narių. Po karalienės motinos mirties 2002 m. jis ir princas Harry gavo po 14 mln. svarų sterlingų (16 mln. eurų).
Taip pat po princesės Dianos mirties broliai paveldėjo jos turtą – sumokėję 8 mln. svarų (9 mln. eurų) paveldimo turto mokesčio, jiems liko apie 13 mln. svarų sterlingų (14,9 mln. eurų), skelbė „Press Association“.
Kate paveldėjimas ir šeimos finansai
Kate Middleton taip pat turi asmeninių lėšų. 2014 m., praėjus trejiems metams po santuokos su Williamu, jos šeima paveldėjo daugiau nei 3 mln. svarų sterlingų (3,4 mln. eurų) vertės patikos fondą, rašė „Daily Mail“.
Ji užaugo pasiturinčioje aplinkoje, mokėsi prestižiniame Marlboro koledže kartu su broliais ir seserimi.
Atlikdami oficialias karališkas pareigas, Williamas ir Kate naudojasi valstybinės dotacijos (Sovereign Grant) lėšomis – jos padengia renginių, nekilnojamojo turto priežiūros bei personalo išlaidas, aiškina BBC.
Nauji namai ir šeimos gyvenimas
Neseniai paskelbta, kad pora planuoja persikelti į naujus namus „Forest Lodge“ rezidencijoje, Vindzore, kur yra aštuoni miegamieji.
Pranešta, kad nei vieni darbai šiame name nebus finansuojami iš „Sovereign Grant“ – Williamas ir Kate viską padengs iš savo lėšų bei mokės rinkos kainą už nuomą.
Nors pora turi daug turtą, jie stengiasi vaikus auginti suprantant pinigų vertę. Karališkosios šeimos ekspertė Katie Nicholl „The Mirror“ sakė:
„Jie yra daug paprastesni, nei daugelis galėtų įsivaizduoti – vaikai netgi turi atlikti namų ruošos darbus, kad gautų kišenpinigių. Jie nori turėti normalią, laimingą ir paprastą šeimos aplinką.“
Vaikai taip pat ugdomi padėti kitiems. 2023 m. princas George’as, princesė Charlotte ir princas Louisas kartu su Kate dalyvavo savanoriškoje veikloje organizacijoje „Baby Bank“ Maidenhede, Berkšyre, kur rūšiavo drabužius, žaislus ir kitus daiktus.
Viename vaizdo įraše matyti, kaip Kate kreipiasi į George’ą: „Matai, šis darbas yra naudingas, žinant, kad padedi kitiems.“
