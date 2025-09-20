Kate Middleton ir Melania Trump leidosi į išvyką su skautais: iš vaikų gavo klausimą, privertusį suglumti

Rugsėjo 18 d., Kate (43) ir Melania (55) susitiko Frogmore House soduose Vindzore, kur drauge su „Squirrel Scouts“ (mažųjų skautų, 4–6 metų vaikų grupe iš Lewisham, Londono pietryčių) leido laiką lauke. Prie jų prisijungė ir vyriausiasis skautas Dwayne’as Fieldsas, rašo people.com.
Po iškilmingos vakarienės – tiesiai į mažųjų skautų draugiją
Abi moterys, ką tik dalyvavusios iškilmingoje karališkoje vakarienėje Vindzoro pilyje, šį kartą rinkosi paprastą, gamtos kupiną rytą: žaidė su vaikais parašiutų žaidimą, dažė surinktus lapus, statė „vabaliukų viešbučius“. Tai buvo galimybė ne tik pristatyti skautų veiklą, bet ir pabrėžti Kate įsitikinimą – jog buvimas gamtoje vaikams suteikia džiaugsmo ir naudos.
Fieldsas pasakojo: „Velso princesė yra nuostabi su vaikais. Ji ne tik šiltai bendrauja, bet ir dalijasi savo pačios istorijomis, pasakoja apie George’ą, Charlotte ir Louis. Tai padeda kurti tikrą ryšį.“
Melania, pasak jo, buvo labai panaši: atvira, smalsi, daug klausinėjo vaikų ir net kartu kūrė meno darbelius. „Ji sakė, kad kai kurie piešiniai priminė jai pačiai vaikystę. Smagu, jog galės parsivežti šią patirtį į JAV.“
Vienas smagiausių momentų – vaikų nuoširdus klausimas. „Jie žinojo, kad susitiks su princese, bet vienas mažylis paklausė Melanios: „Ar jūs – kita princesė?“ – juokėsi Fieldsas. „Tai rodo, kokie jie atviri ir tikri.“
Abi viešnios parodė ypatingą šilumą. Kate sėdo tiesiai ant žolės šalia vaikų, kad bendrautų jų lygyje, palaikytų akių kontaktą ir susietų pokalbius su savo pačios patirtimi. Melania darė tą patį – ji atsisėdo šalia vaikų, uždavė klausimus apie jų gyvenimą ir mokėsi kartu.
Renginio pabaigoje vaikai gavo savo „Go Wild“ ženklelius už veiklas gamtoje, o Kate ir Melania – po simbolinį „Squirrels“ skyriaus antsiuvą. Be to, Fieldsas spontaniškai įteikė savo skauto kaklaraištį Melaniai kaip padėką už dovaną, atvežtą iš JAV.
„Tai buvo ypatinga diena – ne tik dėl to, kad turime princesę kaip pirmąją bendrą mūsų judėjimo prezidentę, bet ir dėl to, kad prisijungė JAV pirmoji ledi. Vaikai gal dar nesupranta, kokia tai buvo unikali akimirka, bet po daugelio metų, žiūrėdami į nuotraukas, tikrai supras. Toks dėmesys – didžiausia dovana skautų judėjimui ir savanoriams,“ – sakė Fieldsas.
