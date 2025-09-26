Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Išgirdęs, ką jam sako vaikai, princas Williamas neslėpė nuostabos: to nesitikėjo

2025-09-26
2025-09-26 13:55

Princas Williamas ir Kate Middleton neseniai apsilankė Southporte, kur susitiko su nuo tragiškų įvykių nukentėjusiomis šeimomis. Karališkoji pora sulaukė pagyrų už nuoširdų bendravimą bei jautrius gestus.

Princas Williamas ir Kate Middleton aplankė vaikų mokyklą
Vizito tikslas – pagerbti praėjusių metų liepą nužudytų mergaičių Alice da Silva Aguiar, Bebe King ir Elsie Dot Stancombe atminimą bei suteikti šilumos jų bendruomenei. Tai jau antrasis Williamo ir Kate susitikimas su šeimomis, rašo portalas „OK!“. 

Princas apsilankė „Churchtown“ pradinėje mokykloje, kurioje mokėsi Alice ir Bebe, taip pat „Farnborough Road“ pradinėje mokykloje, kurią lankė Elsie.

Princas Williamas ir Kate Middleton aplankė vaikų mokyklą
Princas Williamas ir Kate Middleton aplankė vaikų mokyklą

Princą Williamą nustebino vaikų reakcija 

Sveikindamasis su vaikais jis tarė: „Laba diena visiems“. Tačiau netikėtai sulaukė choru atskriejusio atsakymo: „Laba diena, pone princai, laba diena visiems“.

Šis pagarbus pasisveikinimas Williamą maloniai nustebino – jis plačiai nusišypsojo, o akimirkos įrašas netrukus išplito socialiniuose tinkluose. Internautai gyrė princo nuoširdumą. 

@teamwalesfamily William & Kate! 🥹🥰 Their reaction when the kids responded in chorus to his “Good afternoon” greeting! . Kate Middleton Princess of Wales Catherine Prince William Four Your Page Para Ti #katemiddleton #princessofwales #princesscatherine #princewilliam #princesskate ♬ style - lye - audios

„Jis tikrai nesitikėjo tokio atsakymo. Jo reakcija tokia saldi ir tikra. Šaunuoliai vaikai“, – rašė vienas komentatorius.

„Tai labai svarbu mūsų mažam pajūrio miestui. Ačiū už vizitą“, – pridūrė kitas.

Trečias pastebėjo: „Pamenu, kai mokykloje kiekvieną rytą sveikindavomės su direktoriumi. Aišku, šie vaikai puikiai išmokyti.“

Ketvirtas komentavo: „Tai taip nuoširdu ir miela. Įsivaizduokite, kaip vaikai kreipiasi į princą tokiu titulu. Tikrai žavinga.“

Primename, kad 2024 m. liepą Southporte, Anglijoje, per vaikų vasaros stovyklą įvykdyta brutali ataka peiliu nusinešė trijų mergaičių – 9 m. Alice, 6 m. Bebe ir 7 m. Elsie – gyvybes, dar keliolika vaikų ir suaugusiųjų buvo sužeisti.

Užpuolikas, 17-metis paauglys, sulaikytas įvykio vietoje ir vėliau nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Tragedija sukrėtė visą šalį ir paliko gilią žaizdą vietos bendruomenei.

