Tarp princo Williamo ir karaliaus Karolio III – įtampa: rūmų sienos liudija kivirčus

Neseniai vienas ekspertas atskleidė, kad karališkieji darbuotojai girdėjo „piktus kivirčus“ tarp tėvo ir sūnaus – net ir per „storą rūmų sieną“, skelbė mirror.co.uk.
Prakalbo ekspertė
Karališkoji ekspertė Rebeka Inglis rašė, kad „santykiai tarp karaliaus ir Williamo ne visuomet buvo lengvi“.
Aštrus karaliaus pirmosios santuokos su Williamo motina, princese Diana, žlugimas sukėlė įtampą tarp tėvo ir sūnaus.
Ekspertė taip pat atskleidžia, kad „anksčiau buvo keičiamasi aštriais žodžiais, pikti kivirčai sklido net per storiausias pilies sienas, kartais girdimos net darbuotojų ausims“.
Be to, buvo ir profesinių nesutarimų – pavyzdžiui, dėl dramblio kaulo išsaugojimo Karališkojoje kolekcijoje: „Williamas nori juos sudeginti, karalius mano, kad juos reikia laikyti kaip istorinius artefaktus“, o tai visai neseniai baigėsi ginču.
Karališkasis pagalbininkas, kalbėjęs anonimiškai, teigė, kad Williamas ir karalius ilgą laiką turėjo „sudėtingus santykius“.
Net tiek, kad „Williamas tiesiogiai niekada nepasiskambina savo tėvui, o turi susitarti dėl skambučio per Karaliaus privačią tarnybą“.
Tačiau ekspertė Rebeka Inglis praneša, kad šaltiniai, kalbėję su „DailyMail“, teigia, jog Williamas ir karalius nesutaria blogiau nei įprastai. Nors jie ir nesimato dažnai, tai nėra naujiena – jie visada turėjo gana retus susitikimus, tačiau yra vieningi dėl monarchijos ateities ir tvirtai laikosi bendro tikslo.
