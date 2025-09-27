Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tarp princo Williamo ir karaliaus Karolio III – įtampa: rūmų sienos liudija kivirčus

2025-09-27 18:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 18:20

Santykiai tarp princo Williamo ir karaliaus Karolio lll kartais būna kiek įtempti. Nors kai kurie karališkieji šaltiniai paneigė teiginius, kad monarchas ir jo įpėdinis šiuo metu nesutaria gerai, ne vienas pripažino, kad per metus tarp jų kartais būdavo tam tikrų įtampų – net jei daugelyje klausimų jie sutinka.

Karalius ir princas Williamas su žmona (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Santykiai tarp princo Williamo ir karaliaus Karolio lll kartais būna kiek įtempti. Nors kai kurie karališkieji šaltiniai paneigė teiginius, kad monarchas ir jo įpėdinis šiuo metu nesutaria gerai, ne vienas pripažino, kad per metus tarp jų kartais būdavo tam tikrų įtampų – net jei daugelyje klausimų jie sutinka.

REKLAMA
0

Neseniai vienas ekspertas atskleidė, kad karališkieji darbuotojai girdėjo „piktus kivirčus“ tarp tėvo ir sūnaus – net ir per „storą rūmų sieną“, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prakalbo ekspertė

Karališkoji ekspertė Rebeka Inglis rašė, kad „santykiai tarp karaliaus ir Williamo ne visuomet buvo lengvi“.

REKLAMA
REKLAMA

Aštrus karaliaus pirmosios santuokos su Williamo motina, princese Diana, žlugimas sukėlė įtampą tarp tėvo ir sūnaus.

REKLAMA

Ekspertė taip pat atskleidžia, kad „anksčiau buvo keičiamasi aštriais žodžiais, pikti kivirčai sklido net per storiausias pilies sienas, kartais girdimos net darbuotojų ausims“.

Be to, buvo ir profesinių nesutarimų – pavyzdžiui, dėl dramblio kaulo išsaugojimo Karališkojoje kolekcijoje: „Williamas nori juos sudeginti, karalius mano, kad juos reikia laikyti kaip istorinius artefaktus“, o tai visai neseniai baigėsi ginču.

REKLAMA
REKLAMA

Karališkasis pagalbininkas, kalbėjęs anonimiškai, teigė, kad Williamas ir karalius ilgą laiką turėjo „sudėtingus santykius“.

Net tiek, kad „Williamas tiesiogiai niekada nepasiskambina savo tėvui, o turi susitarti dėl skambučio per Karaliaus privačią tarnybą“.

Tačiau ekspertė Rebeka Inglis praneša, kad šaltiniai, kalbėję su „DailyMail“, teigia, jog Williamas ir karalius nesutaria blogiau nei įprastai. Nors jie ir nesimato dažnai, tai nėra naujiena – jie visada turėjo gana retus susitikimus, tačiau yra vieningi dėl monarchijos ateities ir tvirtai laikosi bendro tikslo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų